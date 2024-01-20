Дівчина з маріупольського пологового поставила підпис за Путіна та працює у фонді Кремля

У березні 2022 року Росія цинічно обстріляла пологовий будинок у Маріуполі. Тоді увесь світ облетіла фотографія відомого українського фотожурналіста Євгена Малолєтки. На кадрах була вагітна мешканка Маріуполя Маріанна Вишемирська.

Тоді Росія заперечувала факт обстрілу, назвавши фото "постановочними", а вагітну – блогеркою, яка нібито зіграла роль "відразу двох вагітних жінок". Попри увесь пережитий жах, постраждала Маріанна Вишемирська виїхала в Росію і тепер активно агітує за Путіна й навіть отримала за це посаду в Москві.

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Що відомо про нинішню цинічну діяльність Вишемирської

Маріанна Вишемирська 19 січня опублікувала у своєму інстаграмі допис, у якому хизувалась, що підтримує Владіміра Путіна на виборах президента.

Вона заявила, що, як нібито "й більшість росіян, підтримує Владіміра Владіміровича".

"Зараз, попри санкції та всі проблеми, Росія динамічно "розвивається". Захищає своїх громадян та працює над тим, щоб завтра було краще, ніж учора. Не вдасться заперечувати того, що це пов'язано з особистістю однієї конкретної людини, під загальним керівництвом якої здійснюється ухвалення правильних, як ми бачимо за результатами, рішень", – написала Вишемирська за методичками Кремля.



Вишемирська, яку разом з дитиною ледь не вбила Росія, підтримує Путіна

Люди у коментарях під її дописом не стримують емоцій та згадують їй, що насправді вона робить та як далеко зайшла:

" Путін мало не вбив вашу дитину , а ви ставите за нього підпис. Навіть Оруелл у труні перевернувся";

, а ви ставите за нього підпис. Навіть Оруелл у труні перевернувся"; "Гадаю, 30 срібників – ваша ціна";

"Люди без мислення. Путін заради своїх амбіцій війною прийшов у сусідню країну, окупував чужі території, а вона його вихваляє";

"Ви свої фотки подивіться, як ви до війни жили і як зараз. В який бік економіка у вас розвивається? Негативне зростання. Хоч би трохи головою думала";

"Забула, мабуть, як російська пропаганда звинувачувала її на весь світ в участі у постановці відразу за 2-х жінок";

"Запроданка".

Варто зауважити, що в інстаграмі Вишемирської вже дуже багато пропагандистських матеріалів. Вона то дає коментарі пропагандистам, які її називають "маріупольською мадонною", то вітає з "днєм побєди", то показує "гуманітарні місії" на Донбас від фонду Путіна.

До речі, Маріанна Вишемирська у Москві отримала посаду керівника "комітету соціальних ініціатив" у прокремлівському фонді "Родіна". Окрім того, вона знімає неправдиві ролики про "відновлення" Маріуполя та навіть бере інтерв'ю у полонених бійців "Азову".

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Що було з Вишемирською після атаки на пологовий у Маріуполі