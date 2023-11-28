Постраждали ще кілька співробітників ГУР: ЗМІ розповіли, чим отруїли дружину Буданова
Джерело:УП
Дружину начальника ГУР МО Маріанну Буданову отруїли важкими металами, через що її довелося ушпиталити у лікарню. Однак вона була не єдиною, хто постраждав.
Журналісти "Української правди", з посиланням на власні джерела у ГУР МО наголосили, що симптоми отруєння також помітили й у кількох працівників розвідки. Цими людьми також наразі опікуються медики.
До теми Дружину Буданова отруїли, вона перебуває в лікарні, – ЗМІ
Працівників ГУР МО також отруїли
Співрозмовники у ГУР МО розповіли журналістам, що отруєння Маріанни Буданової – чиста правда. Представники розвідки запевнили, що жінка жива і вже пройшла перший етап лікування.
"Вона скаржилася на погане самопочуття, тому здали аналізи, яке виявило отруєння", – сказали в ГУР МО.
У джерелах наголосили, що дружину Кирила Буданова "скоріш за все отруїли через їжу". Однак вона була не єдиною, у кого виявили ознаки отруєння.
Оскільки дружина Буданова невеличка з маленькою вагою, проявилося у неї швидше. А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників,
– розповіли журналістам джерела.
Вони також наголосили, що інші працівники ГУР, на відміну від Буданової, "просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали". Зараз ці люди також перебувають на лікуванні.
Маріанну Буданову отруїли
- Представники української розвідки 28 листопада повідомили, що дружину начальника ГУР МО Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Наразі жінка перебуває на лікуванні у медичному закладі.
- Джерела наголосили, що Буданову госпіталізували після тривалого погіршення стану здоров'я. Наразі жінка завершує свій курс лікування, а далі перебуватиме під постійним контролем лікарів.
- У ГУР МО наголосили, що речовини, якими могли отруїти Буданову, жодним чином не використовуються в побуті й військовій справі. Тому, швидше за все, їх застосовували, щоб отруїти конкретну людину.
- Наразі ведеться розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР МО України. Крім того, у ГУР МО зазначили, що на самого очільника розвідки також вчиняли замахи до та після повномасштабного вторгнення.