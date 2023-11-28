Постраждали ще кілька співробітників ГУР: ЗМІ розповіли, чим отруїли дружину Буданова

Дружину начальника ГУР МО Маріанну Буданову отруїли важкими металами, через що її довелося ушпиталити у лікарню. Однак вона була не єдиною, хто постраждав.

Журналісти "Української правди", з посиланням на власні джерела у ГУР МО наголосили, що симптоми отруєння також помітили й у кількох працівників розвідки. Цими людьми також наразі опікуються медики.

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Працівників ГУР МО також отруїли

Співрозмовники у ГУР МО розповіли журналістам, що отруєння Маріанни Буданової – чиста правда. Представники розвідки запевнили, що жінка жива і вже пройшла перший етап лікування.

"Вона скаржилася на погане самопочуття, тому здали аналізи, яке виявило отруєння", – сказали в ГУР МО.

У джерелах наголосили, що дружину Кирила Буданова "скоріш за все отруїли через їжу". Однак вона була не єдиною, у кого виявили ознаки отруєння.

Оскільки дружина Буданова невеличка з маленькою вагою, проявилося у неї швидше. А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників,

– розповіли журналістам джерела.

Вони також наголосили, що інші працівники ГУР, на відміну від Буданової, "просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали". Зараз ці люди також перебувають на лікуванні.

Маріанну Буданову отруїли