Маріанну Буданову отруїли, зокрема, миш'яком та ртуттю, – джерела

Дружину очільника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли. Джерела в ГУР розповіли, які речовини знайшли у її організмі.

Маріанну Буданову отруїли миш'яком та ртуттю. Про це 24 Каналу розповіли джерела у розвідці.

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Маріанна Буданова завершує курс лікування

Представник ГУР Андрій Юсов раніше розповів 24 Каналу, що зараз Маріанна Буданова проходить курс лікування.

Стан дружини головного розвідника країни, на щастя, задовільний – скоро її повинні виписати, адже курс добігає кінця.

Нагадаємо, що новинна про отруєння дружини Кирила Буданова сколихнула всю країну зранку 28 листопада. ЗМІ повідомили, що Маріанна Буданова отруїлася важкими металами, й згодом це офіційно підтвердили в розвідці.

У ГУР зазначили, що ці речовини не використовуються в побуті та військовій справі.

Тим часом джерело "РБК-Україна" в ГУР зазначило, що наразі невідомо, чи це було "разове отруєння" чи "отруювали її упродовж якогось часу порційно". Поки що інцидент розслідують як спробу вбивства.

Отруїлися ще кілька працівників ГУР

У джерелах Української правди розповіли, що Маріанну Буданову "скоріш за все отруїли через їжу". Однак вона була не єдиною, у кого виявили симптоми.

Повідомляється, що, окрім Буданової, отруїлися ще кілька працівників розвідки. Річ у тім, що Маріанна Буданова невеличка з маленькою вагою, тож симптоми у неї проявилися швидше.

Усі розвідники з отруєнням наразі теж перебувають у лікарні.

Раніше очільник ГУР розповідав, що живе з дружиною у своєму кабінеті. Однак у самого Кирила Буданова отруєння не встановлено – з його здоров'ям все добре.

Політтехнолог Сергій Гайдай в ефірі Radio NV висловив припущення, що до цих подій може бути причетна Росія. Адже отруєння – типовий почерк російських спецслужб. Він зазначив, що Буданов і його рідні є логічною ціллю для країни-агресора.

Від 2014 року на Кирила Буданова було скоєно щонайменше 10 замахів.