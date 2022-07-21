Італійський прем'єр Драгі таки йде у відставку: президент "взяв до відома"

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі вдруге подав заяву про відставку з посади. Цього разу президент Серджо Матарелі не відхилив її, а заявив, що "взяв до відома".

Після голосування парламенту увечері 20 липня Маріо Драгу відправився до резиденції президента Італії – Квіринальського палацу. Там глава італійського уряду ще раз заявив президенту, що хоче піти у відставку.

Зауважте Політичні ігри, що можуть стати доленосними: експертка пояснила небезпеку кризи в Італії

Драгі поки що залишається на посаді

У канцелярії президента Матарелі заявили, що Маріо Драгі поки що залишиться на посаді голови уряду країни до розв'язання поточних питань. Варто зазначити, що цього разу президент Італії не виступив проти відставки прем'єр-міністра.

Президент Республіки взяв це до відома. Прем'єр-міністр залишається на посаді для вирішення поточних справ, – йдеться у повідомлені.

Відставка Маріо Драгі: головне

14 липня прем'єр Італії Маріо Драгі заявив, що він подає у відставку. Проте президент країни не погодив її.

Прем'єр пояснив своє рішення тим, що приводом стала відмова однієї з партійправлячої коаліції "Рух п'яти зірок" взяти участь у голосуванні в сенаті щодо довіри уряду. Цим вони формально позначили вихід із парламентської більшості.

Варто пригадати, що подати у відставку Маріо Драгі закликали його противники. Натомість очільник МЗС Італії Луїджі Ді Майо звинуватив противників уряду у сприянні владіміру путіну, якому криза в Італії зіграє на руку.

20 липня відбулося засідання Сенату Італії, на якому більшість висловила довіру уряду Драгі. Однак попри це прем'єр-міністр не передумав і бажає піти з посади.

До теми пропонуємо більше про політичну кризу в Італії: дивіться відео