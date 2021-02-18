Новий виклик для "Супер-Маріо": як врятувати економіку Італії

Маріо Драґі – дуже відома та шанована людина у політичному та фінансовому світі. Колись він здобув славу, врятувавши єдину валюту Європи – євро. Він був головою Європейського Центробанку. А тепер, повернувшись додому, він приміряє на себе новий виклик – вивести Італію з коронавірусної кризи.

Новий прем'єр – цікава історія

Наприкінці січня в Італії вибухнула політична бомба: розвалилася коаліція чинного голови уряду Джузеппе Конте. Навіть вигравши у Парламенті вотум довіри, колишній професор права пішов з посади. На зміну йому приходить банкір. Президент Серджо Маттарелла запропонував Маріо Драґі – але мало хто очікував побачити його у Римі.

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То що ж про нього відомо? Драґі вже 73 роки, має ступінь PhD, здобуту у Массачусетському технологічному університеті. Спочатку 10 років (з 1981 по 1991 роки) працював професором у Флоренції, а паралельно – членом ради директорів Світового Банку від Італії. Наступне десятиліття очолював Скарбницю своєї країни.

На початку XXI століття на кілька років перейшов у корпоративний сектор, працюючи в Goldman Sachs. 2005 став поворотним, бо Драґі очолив Банк Італії у наступні шість років. Фактично відразу після закінчення каденції, Євросоюз затвердив його головою ЄЦБ з терміном повноважень до 2019 року.

Драґі часто називають "рятівником євро". Очолюючи ЄЦБ, він пообіцяв у 2012 зробити "все, що потрібно, чого б це не вартувало" щоб зупинити колапс нової євровалюти. Йому вдалося переломити ситуацію навколо суверенного боргу Європи й отримати прізвисько "Супер-Маріо". Але тепер йому треба врятувати економіку Італії, що може бути так само складно.

"Я просто прочитаю склад уряду", – сказав Драґі у своїй першій заяві як прем'єр. Він дійсно прочитав і його і пішов. Це різко контрастує з красномовством Конте. Він вже активно роздає суворі вказівки, очікується посилення обмежень через COVID-19.

Щоб зібрати всіх докупи, пішли тижні. Проєвропейські ліберали та колишні комуністи. Ультраправі популісти та незалежні технократи. Магнат з вільного ринку та антиістеблішмент. Потрапив до Кабінету навіть один міністр з партії "Італія Віва!" Маттео Ренці, завдяки якому розвалився уряд Конте.

Вийти з найгіршої кризи та врятувати життя

Драґі став прем'єром у доволі нестабільний момент, коли до того ж очі Європи прикуті до Італії. Країна нарешті може відчути свою важливість у політичному плані. Хоча формально уряд ще працює, потрібно провести два церемоніальних голосування в обох палатах Парламенту 17 та 18 лютого.

Особливо важливо це буде для Сенату, де багато людей з партії Берлусконі "Вперед, Італіє" та Ліги Маттео Сальвіні,

– відзначила у коментарі для 24 каналу Вікторія Вдовиченко, асоційований експерт Ради зовнішньої політики та дослідниця політики Італії.

Щоправда, проблем вистачає. Захворюваність на коронавірус знову зростає, регіони закриваються, стан економіки – не дуже добрий. Потрібно провести Італію через "ідеальний шторм".

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Драґі успадкував країну, яка все ще намагається оговтатись від кризи 2008 року. На початку пандемії, виробництво зросло лише на 0,3%, тоді як середній показник в ЄС тоді – 1,6%. Загалом, показники різко впали: скорочення економіки на 8,8%. І хоча обережний прогноз каже про відновлення у 2021 на 3,4%, Єврокомісія стурбована, що "Італія може відставати роками".

Особливо це стосується Іспанії та Італії, де повернення на докризовий рівень не очікується до 2022,

– зазначила Єврокомісія у прогнозі.

Співвідношення боргу до ВВП – 154%, це друге місце в ЄС після Греції. Його обслуговування з'їдає левову частку бюджету.

Якщо вийде розумно витратити безпрецедентний пакет допомоги від ЄС у більш ніж 200 млрд євро, це може створити позитивний прецедент. Але 37% має бути витрачено на перехід до більш екологічної економіки, ще 20% – на її цифровізацію.

Європа на історичному роздоріжжі Успіх ствердить блок як єдиний фіскальний союз, невдача – відкине ідею на багато років назад. Особливо коли Британія вийшла, Меркель йде у відставку, а у Макрона попереду – жорсткі вибори.

І Драґі має мандат на це. "Дуже добрі та дуже великі новини тут", – прокоментував призначення Паоло Джентілоні, сам колишній прем'єр, а зараз — єврокомісар. Він додав, що лідери Європи тепер більш спокійні щодо Італії.

Вакцинація в Італії почалася, але до повної перемоги ще далеко / Фото Global Times

Якщо ні – таких "подарунків" точно буде менше. Тепер фіскальні правила м'якіші, країни передають гроші у загальний фонд, який робить позики від імені Риму. Тож заходів жорсткої економії можна буде уникнути. Звісно, COVID-19 лише погіршив всю ситуацію, майже 100 тисяч італійців вже загинули.

Тож пріоритети уряду більш ніж очевидні: вакцинація, трудова зайнятість, система освіти та екологія. Вакцинація в ЄС була неймовірно повільною, пише Euronews , через недотримання контрактів та затвердження дат уколів.

За стільки років, вважають експерти, Італія "так і не виросла достатньо". Десятиліттями вона гальмувала через бюрократію та адміністративні перешкоди. Для усунення потрібне надзвичайне законодавство. Міжнародні інвестори також часто уникають Італії через залежні, ненадійні суди.

Дехто сподівається, що з Драґі зрушить з місця власне судова реформа (її планував до відставки ще Конте, на це мали піти гроші з допомоги ЄС – 24), але поки що треба доопрацювати та подати Нацплан з відновлення та стійкості. Часу до квітня залишилося небагато.

Внутрішньопартійна боротьба та спільний стяг

"Рух 5 зірок" готувався до внутрішнього розколу, бо одна частина партійців була за Драґі, інша – проти.

Ліга взагалі розвернулася на 180 градусів. "Як дослідниця, я поки не можу пояснити це, – зізналася Вікторія Вдовиченко. – Ніколи ще Сальвіні так полярно не відгукувався ні про кого. Від "він вже забув як жити в Італії" до "добре, ми згодні співпрацювати"". Платою за це для опозиційної партії (і лідерів за підтримкою серед італійців) стали портфелі трьох міністрів.

Ми пам'ятатимемо COVID-19 десятки років. Як і війна, це залишає свій слід. Маємо забути ідеології та розбіжності. Треба відновлювати країну,

– неочікувано заявив Сальвіні на каналі Mediaset.

До речі, щодо магната – окрема історія. Міністерство комплексних екологічних трансформацій (колишнє Міністерство охорони навколишнього середовища – 24) очолив Роберто Чінголани, який до цього керував оборонним концерном Leonardo.

Робота на оборонному концерні Leonardo / Фото The Peninsula Qatar

"Таку посаду просував "Рух 5 зірок" вже давно, – зазначила Вікторія Вдовиченко. – Це одна з італійських історій успіху". Але також – це спроба ребрендингу з партії проти євро в екологічних активістів. Роками вони жорстко критикували Берлусконі, але тепер всі – в одному човні.

За економіку буде відповідати ще один директор Банку Італії Даніеле Франко, за юстицію – екскерівниця Конституційного Суду Марта Кантабрія. Цікаво, що партія Сільвіо Берлусконі "Вперед, Італіє!" висунула трьох міністринь-жінок: з питань держслужби, туризму та розвитку Півдня. Попри це, сам "метр" італійської політики голосувати за Драґі не планує.

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Вони погодились працювати в уряді, але питання – наскільки ефективно. "Рух 5 зірок" Луїджі ді Майо, Демпартія та Ліга Сальвіні. І міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца від маловідомої партії "Articolo Uno" (на дві палати має 6-ох депутатів та одного сенатора). Наприклад з "демократів", як пише NYT, "роками знущалися всі інші".

Що далі? Подейкують, у 2022 році Драґі може змінити Маттареллу у Квірінальскому палаці, тобто самому стати президентом Італії. Тоді ж можна очікувати спроби провести дострокові вибори – сьогодні цього сценарію вдалося уникнути. У тому числі через санітарні ризики. Втім, політичної згоди на більш серйозні та великі реформи може банально не вистачити.