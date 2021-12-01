Маріонетка Кремля, – Нуланд відреагувала на заяву Лукашенка про "російський Крим"

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд назвала Олександра Лукашенка "маріонеткою Москви". Так вона прокоментувала заяву самопроголошеного президента Білорусі про те, що він вважає окупований Крим "не тільки де-факто, а й де-юре російським".

Вікторія Нуланд виступила у Києві на безпековому форумі в режимі онлайн. Вона зазначила, що у США стурбовані Лукашенком, який вирішив бути нейтральним після того, як Росія окупувала Крим.

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Ситуація в Білорусі "трагічна", – Нуланд

"Зараз він (Лукашенко – 24 канал) пішов набагато далі як маріонетка Росії й збирається відвідати Крим і змінити статус своєї держави. У нас немає жодних сумнівів, що він штовхає Білорусь до обіймів Москви, відмовляючись не лише від демократичного розвитку, а й ускладнюючи ситуацію", – заявила Нуланд.

Водночас заступниця держсекретаря США назвала ситуацію в Білорусі "трагічною" для її громадян, які, за словами Нуланд, "вимагають не так вже й багато чого – права вільно обрати свого лідера на чесних та відкритих виборах".

За словами Вікторії Нуланд, Сполучені Штати координують із ЄС запровадження санкцій проти режиму Лукашенка.

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Що цьому передувало