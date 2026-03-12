Колишній полонений Вільгельм Вітюк розповів 24 Каналу, що до середини квітня 2022 року виконував бойові завдання в різних частинах міста, не маючи повної картини того, що відбувається навколо. Останнім місцем спротиву для нього став завод Ілліча.

Що насправді відбувалося в Маріуполі під час оточення?

Повна картина того, що сталося в Маріуполі, досі невідома – місто під окупацією, а війна триває.

Вітюк пояснив, що не може говорити за весь Маріуполь – лише за те, що бачив сам на правому березі.

З його слів, перший тиждень був відносно спокійним, але потім почалися бомбардування. Російських військ безпосередньо в місті він не спостерігав – лише чув, що десь заходять якісь групи. Головне, що впадало в очі – масштабні руйнування від авіаударів.

Скрізь все горіло, суцільні руйнування – руки та ноги відірвані, цивільні, діти, люди будь-якого віку, без різниці. На третій тиждень виїхав з Маріуполя у бік Волновахи – зайняли позицію, щоб не допустити заходу з Донецького напрямку. А далі інформація лише уривками: там вже не наше, туди краще не їдь. І врешті кільце замкнулося,

– пригадав Вітюк.

Чоловік зізнався, що не може відтворити повну хронологію, бо був зосереджений на своєму завданні, а не на загальній картині. Зв'язку та світла не було, було холодно та закінчувались набої.

"У середині березня я ще не був на позиціях – виконував інші завдання. Позицію ми покинули 10 квітня, відійшли на завод Ілліча, і вже звідти 14 квітня нас взяли в полон", – сказав Вітюк.

Зверніть увагу! Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що окупанти, наприклад, переміщують кілька САУ з Маріуполя в напрямку Приморська через Бердянську трасу, і важливо стежити, куди вони вирушать. Усі перекидання російської техніки сповільнилися через відсутність масштабних наступальних дій, проте продовжуються певні тактичні переміщення всередині тимчасово окупованих територій.

