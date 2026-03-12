Колишній полонений Вільгельм Вітюк розповів 24 Каналу, що до середини квітня 2022 року виконував бойові завдання в різних частинах міста, не маючи повної картини того, що відбувається навколо. Останнім місцем спротиву для нього став завод Ілліча.
Що насправді відбувалося в Маріуполі під час оточення?
Повна картина того, що сталося в Маріуполі, досі невідома – місто під окупацією, а війна триває.
Вітюк пояснив, що не може говорити за весь Маріуполь – лише за те, що бачив сам на правому березі.
З його слів, перший тиждень був відносно спокійним, але потім почалися бомбардування. Російських військ безпосередньо в місті він не спостерігав – лише чув, що десь заходять якісь групи. Головне, що впадало в очі – масштабні руйнування від авіаударів.
Скрізь все горіло, суцільні руйнування – руки та ноги відірвані, цивільні, діти, люди будь-якого віку, без різниці. На третій тиждень виїхав з Маріуполя у бік Волновахи – зайняли позицію, щоб не допустити заходу з Донецького напрямку. А далі інформація лише уривками: там вже не наше, туди краще не їдь. І врешті кільце замкнулося,
– пригадав Вітюк.
Чоловік зізнався, що не може відтворити повну хронологію, бо був зосереджений на своєму завданні, а не на загальній картині. Зв'язку та світла не було, було холодно та закінчувались набої.
"У середині березня я ще не був на позиціях – виконував інші завдання. Позицію ми покинули 10 квітня, відійшли на завод Ілліча, і вже звідти 14 квітня нас взяли в полон", – сказав Вітюк.
Зверніть увагу! Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що окупанти, наприклад, переміщують кілька САУ з Маріуполя в напрямку Приморська через Бердянську трасу, і важливо стежити, куди вони вирушать. Усі перекидання російської техніки сповільнилися через відсутність масштабних наступальних дій, проте продовжуються певні тактичні переміщення всередині тимчасово окупованих територій.
Що ще відомо про ситуацію в Маріуполі?
- Українські війська активно знищують російські системи ППО в Маріуполі, зокрема С-300 та С-400, щоб послабити оборону ворога в регіоні.
- Сили безпілотних систем знищили російську РЛС "Імбір" та ЗРК С-300В поблизу Маріуполя. Для удару були застосовані українські ударні БпЛА FP-2 з бойовою частиною вагою 100 кілограмів.
- Українські безпілотники знищили зенітно-ракетні комплекси "Тор" під Донецьком та Маріуполем, розчищаючи шлях для подальших атак дронів. Внаслідок ударів у Маріуполі були знищені склади палива, що спричинило паніку серед російських військ у місті.