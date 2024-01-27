Поділили все: 4 структури ведуть боротьбу за прибутки у Маріуполі

Самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров разом із сином відвідав тимчасово окупований Маріуполь. Та кадирівці там мають умовний "пакет акцій".

Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін, зауваживши, що їм віддали певні економічні моменти. Він додав, що у місті немає єдності на рівні "політичного керівництва". До слова, Кадиров приїжджав у Маріуполь, аби "протягнути" свого сина до "влади".

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"Ми бачимо боротьбу між представниками МО, представниками структур силових. Мовиться про структури ФСБ і політична частина. І ще там десь Кадиров. Щонайменше 4 сфери впливу", – сказав Забавін.

Вони постійно борються між собою за певні елементи економічного прибутку в Маріуполі. Між собою поділили навіть стихійні ринки та малі сфери без ідеологічної складової.

Коли ватажки з певної категорії приїжджають до Маріуполя, виникає питання – чому вони туди приїхали. Вони приїхали забрати те, що накопичено було для них за той період і дізнатися, де і що вони ще можуть в який потік вклинитися,

– наголосив депутат Маріупольської міськради.

Що відбувається у тимчасово окупованому Маріуполі