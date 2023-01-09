"Зачистка" під нуль: як росіяни "ремонтують" будинки в Маріуполі

У Маріуполі окупанти хизуються тим, що нібито ремонтують житлові будинки. Йдеться про відновлення тих будівель, які росіяни не встигли зруйнувати вщент.

Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, так зване безкоштовне "відновлення" будинків маріупольців загарбники анонсували ще влітку 2022 року.

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Як зазначив Андрющенко, росіяни ремонтують близько 30% будинків у місті.

"Так зване "відновлення" потроху ведеться. Однак як саме – це вже інше питання. Іноді виходить гірше, ніж було", – сказав радник мера Маріуполя.

Окупанти "зачищають" квартири під нуль і зникають

Як зазначив радник мера Маріуполя, для так званого "відновлення" будинків окупанти привезли росіян, які належать до окремого маргінального прошарку. Вони не особливо розуміються в ремонті.

Існує така практика "зачистки" під нуль. Навіть у відносно вцілілих квартирах виламують вікна. Також заходять у квартиру і просто зривають все, навіть підлогу. Ба більше, меблі викидають з вікон. А потім кажуть, що буде капітальний ремонт,

– розповів Андрющенко.

Однак коли чекати початку цього "капітального ремонту", людям не повідомляють. За словами радника мера міста, іноді підрядники взагалі можуть зникнути без попередження. Андрющенко зауважив, що для окупантів це нормальна практика – пропасти, залишивши будинки без вікон або без даху.

Петро Андрющенко розповів про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео

Обурені маріупольці скаржилися в адміністрацію Путіна

Коли ж люди повертаються додому, то виявляють абсолютно пусту оселю. Обурені маріупольці намагалися скаржитися у різні інстанції, дійшли аж до адміністрації російського диктатора Владіміра Путіна.

Андрющенко зазначив, що такі скарги майже не мають ніяких результатів.

У найкращому випадку людям відповідають, що все відбувається саме так, як має бути, і наказують їм чекати.

У найгіршому – такі скарги стають причиною "зачисток" серед місцевого населення.

Але звичайна реакція окупантів – просто глобальне мовчання.

Андрющенко додав, що ситуація з кожним днем лише погіршується.

"Це повернення до СРСР у всій красі. Ніхто ніякої відповідальності ні за що не несе. Так само ніхто не контролює якість робіт", – наголосив радник мера міста.

"Бізнес" на людському горі

Він додав, що й тут росіяни не знехтували можливістю нажитися на горі маріупольців. Зокрема, окупанти організували "бізнес" на заміні вікон жителям зруйнованих будинків.

Частина мешканців виступають проти того, аби їм змінювали вікна у випадку, якщо ті вціліли. Адже вікна, які стоять у маріупольців, – набагато кращої якості, аніж ті, які пропонують окупанти,

– зазначив Андрющенко.

Він додав, що попри протести мешканців, росіяни все одно знімають вікна у відносно вцілілих квартирах. А потім ці ж вікна продають іншим мешканцям Маріуполя, чиє житло взагалі лишилося без вікон або до чиїх будинків так зване "відновлення" ще не дійшло.

Що ще відбувається у Маріуполі: коротко