Росіяни думають про перейменування Маріуполя на честь радянського партійного діяча

Зруйнувавши Маріуполь на Донеччині, російські окупанти почали встановлювати там свої порядки. Зокрема, вони серйозно розмірковують над тим, аби повернути "історичну" назву місту, яка була за часів Радянського Союзу.

Власне, під час "совка" цей населений пункт був названий на честь росіянина та радянського діяча Олексія Жданова. Маріуполь з 1948 до 1989 року так і називали його прізвищем – себто Жданов. Зараз окупантам кортить повернути цю назву. Про це вони навіть знімають сюжети на своєму телебаченні, – інформує 24 Канал.

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Росія промиває мізки людям в окупованому Маріуполі

Дуже іронічно, що журналістка, яка проводила опитування, робила це в рамках програми "Народна думка". Хоча як можна говорити про вільну та народну думку в умовах окупації, осягнути адекватній людині вкрай важко. Важливо, що пропагандистка опитувала винятково людей старшого віку, які, очевидно, народились тоді, коли Маріуполь був Ждановим, а вони були молодими й дуже сумують за цими часами.

Власне, думка молоді, яка виростала за часів Незалежної України та знає своє рідно місто як Маріуполь, зовсім не враховувалась під час опитування. Це є одним з ключових доказів того, що головне завдання цього сюжету було не висвітлити об'єктивну реальність, а транслювати чітку "лінію партії".

Хоча все ж один поважний пан сказав мудру річ та це ніхто не вирізав зі сюжету. Він констатував, що яке місто мало назву, коли його збудували, так воно й має називатись. Якщо детально дослідити це питання, то перша назва Маріуполя – Домаха. Тоді населений пункт був вартовим постом запорізьких козаків.

Псевдожурналісти знімають сюжети про перейменування окупованого Маріуполя: дивіться відео

Про Жданова, на честь якого окупанти хочуть знову перейменувати Маріуполь, нічого хорошого сказати не можна. Він був одним з гвинтиків радянської системи. До того ж певну частину своєї кар'єри відповідав за агітацію та пропаганду – тобто промивав мізки людям. А також він організовував репресії. Власне, за часів Великого терору 30-тих років XX століття через його підписи на певних документах загинуло майже дві сотні людей.

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Водночас варто зазначити, чому Маріуполь назвали саме так наприкінці 90-тих років. Одна з версій розповідає про те, що така назва дослівно означає "Місто Марії".