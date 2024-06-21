Чергове дно пробито: як росіяни мілітаризують дітей у Маріуполі

На тимчасово окупованих територіях росіяни насамперед взялися за поширення пропаганди серед дітей. Однак все зайшло настільки далеко, що дітей змушують ставати частинами організацій, які повністю зав'язані на мілітаризації.

Зокрема, на території окупованих територіях поширена мілітаризована організація "юнармія". Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що подібних їй "громадських організацій" є ще дуже багато.

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Мілітаризація дітей тепер примусова

Російські сапери у тимчасово окупованому Маріуполі організували гру "Пабєда", на яких вчили дітей розмінуванню та використовуванню нових видів зброї. Крім того, росіяни влаштували військово-польовий табір "юнармії".

Це дно, у якого насправді немає межі. Росіяни її постійно пробивають. Не дарма вони розгалужують систему "юнармії" та псевдогромадських організацій, пов'язаних з дітьми, адже вони всі займаються зброєю у тому чи іншому вигляді. Немає такої організації, яку привезли росіяни, що не пов'язана з мілітаризацією,

– пояснив Петро Андрющенко.

Дітей змушують не лише займатися розміновуванням та тримати у руках зброю. Вони ще й бігають у протигазах під димовими шашками.

"Це навіть не радянщина – це тотальна мілітаризація, яка з нового року стане ще більшою. Тому що з 2025 року на території Маріуполя діти не можуть не бути частиною будь-якої подібної організації, починаючи вже з 1 – 2 класу, – зауважив Андрющенко.

Мовиться не лише про згадану "юнармію", а й також "молоду гвардію" – псевдокомсомол. Росіяни ще й заново відроджують піонерські організації.

Нагадаємо, що на окупованих територіях, зокрема й у Маріуполі, росіяни мають серйозні агітаційні програми. Дітей цілеспрямовано "годують" інформацією, яка розпалює ненависть до усього українського.