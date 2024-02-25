"Ми такого ще бачили": в Маріуполь росіяни масово звозять нові підрозділи

Ворожа активність у тимчасово окупованому Маріуполі не вщухає. Останнім часом туди звозять нову техніку та формують підрозділи. Поки що точно невідомо, куди їх можуть направити, однак припущення вже є.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у розмові з 24 Каналом повідомив, що нові підрозділи можуть перекинути на одну з найгарячіших ділянок фронту. Однак інформацію поки вивчають.

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Нова техніка з новим маркуванням

У Мангушській частині Маріупольського району зафіксували велику кількість нових підрозділів. До того ж росіяни почали використовувати нове маркування на військовій техніці, яку везуть до Маріуполя.

Маркування на техніці цікаве – ромб, тобто фактично дві букви V, та перегорнута V квадраті. Це абсолютно нові підрозділи, ми такого ще не бачили. Вони всі перебувають на узбережжі, там ці підрозділи комплектують і тренують,

– зазначив Петро Андрющенко.

Крім того, техніку, яку звозять до тимчасово окупованого міста, раніше не помічали на цьому напрямку. Ймовірно, її використовують для того, щоб оперативно підвозити снаряди та БК до першої ліній фронту.

"Ми бачимо півтора десятка (нової техніки – 24 Канал) з цим маркуванням. Воно зазвичай є на малій автомобільній техніці. Можливо, це авто- чи мотопідрозділи, які мають забезпечувати "нуль". Зараз ми ще вивчаємо, що це може бути", – наголосив Андрющенко.

Куди можуть рухатись росіяни з Маріуполя

Велике накопичення російських сил також спостерігають у Нікольській частині Маріупольського району. Звідти можна пересуватися на Вугледар та Пологи.

Водночас варто зазначити, що завжди, коли на техніці з'являється нове маркування, це про щось свідчить. Наприклад, техніка, на якій був зображений трикутник у трикутнику, їхали на північ Донецької області – або в район Авдіївки, або дещо вище у Луганську область.

Нові маркування також поїхали на Бердянський напрямок, і ми бачимо, що зараз відбувається в районі Роботиного. Тому головне питання на сьогодні – для кого готують ці підрозділи. Друге питання – що буде з росіянами, яких тримають на північному заході Маріупольського району,

– зауважив Андрющенко.

Можливо, зараз росіяни концентруватимуть максимальну кількість сил саме біля Роботиного. Тож маріупольське угруповання чисельністю 40 – 50 тисяч, відправлять саме туди, а не на Мар'їнку чи Вугледар, як очікувалося.

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