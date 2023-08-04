Майже 100 вантажівок за тиждень: куди Росія перекидає сили через Маріуполь

Росіяни зазнають чималих втрат на південному сході України, де зараз тривають контрнаступальні дії ЗСУ. Через це Росія активно залучає резерви.

Детальну інформацію про переміщення окупантів надають у русі опору Приазов'я. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Куди прямують колони

Через Маріуполь російські окупанти перекидають свої сили. Зокрема, підсилюють вони своє військо на Бердянському напрямку.

За останній тиждень ми бачили 80 – 90 вантажівок загалом, які проїхали в напрямок Бердянська. Остання колона була позавчора (1 серпня – 24 Канал),

– розповів Петро Андрющенко.

До того ж окупанти ночували в приміщенні одразу біля маріупольської школи, а також зупинялись поміж житлових забудов. Ймовірно, боялись, аби по них нічого не прилетіло.

"Є підтвердження, що в районі Осипенка (село Бердянської області – 24 Канал) вже бачили ту ж колону. Це хороші новини, бо ми бачимо, як рух опору Приазовщини налагодив зв'язок між собою. Бердянці зустрічають те, що проводжають маріупольці", – зауважив Андрющенко.

Петро Андрющенко про рух росіян через Маріуполь: дивіться відео

Росіяни зазнають чималих втрат

Однак варто зрозуміти, що як в напрямок Бердянська їдуть колони, так і звідти повертаються пораненими.

Ми фіксували 60 вантажівок, а потім приїхало 8 автобусів поранених. Це точно один підрозділ поїхав на доукомплектування, що мав би відійти на ротацію. Але ми не бачимо, щоб хтось виходив на ротацію в такій кількості,

– зазначив Андрющенко.

З цього можна зробити висновки, що окупанти зазнають шалених втрат. Частково на ротацію все ж відходять саме в район Маріуполя. Там вони почали займати нові ділянки та пансіонати.

"Їм дуже несолодко на лінії фронту, там де триває наш наступ. А це, як ми бачимо, від Василівки до Вугледару. Це одна лінія", – зауважив радник мера Маріуполя.

Контрнаступ ЗСУ, щоб не заявляли росіяни, таки йде за планом. І російські військові чудово відчувають це на власній шкірі.

Актуальні втрати окупантів

Почавши повномасштабне вторгнення проти України, Владімір Путін, ймовірно, не очікував, що його армія скоротиться на 248 490 осіб. Зменшуватиметься вона й надалі, допоки ЗСУ не переможуть загарбників.

Втрати росіян на війні обмежуються не лише особовим складом, а й включають техніку. Зокрема, з 24 лютого 2022 року, Росія втратила: