В’язнів з Білорусі звезуть до Маріуполя: вони там не воюватимуть

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни планують привезти в'язнів з Білорусі в тимчасово окуповане місто. Там вони працюватимуть як будівельники.

Радник також підкреслив, що це будуть люди, засуджені за нетяжкі злочини. Умови на яких працюватимуть в'язні зараз не відомі.

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В'язні з Білорусі й росіяни відбудовують Маріуполь: що про це відомо

За словами Петра Андрющенка, у Маріуполь також приїжджають і росіяни. Як і білоруські ув'язнені, вони будуть займатися відбудовою міста і навіть планують там лишитися жити.

Вони планують будувати житлові будинки, квартали й не приховують, що роблять це саме для себе,

– наголосив радник.

Для цього російська влада у лютому запустила програму іпотеки під два відсотки та розіграла 40 тендерів у Москві. Будівництво здійснюватимуть фірми наближені до Кремля за державний кошт.

Маріуполь: останні новини

Росія планує перетворити Маріуполь на великий логістичний хаб для експорту зерна з окупованих територій Донеччини та Запоріжжя. Для цього окупанти зносять залізничний вокзал та перебудовують морський порт.

Біля тимчасово окупованого Маріуполя окупанти також продовжують творити безлад. Вони почали виселяти мешканців села Лісне заради свого розміщення.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зауважив, що зараз місто повністю контролює російське ФСБ. Єдине, що залишається під контролем міністерства оборони Росії – це так звані російські гаманці, тобто будівництво на території міста.

Російські війська окупували Маріуполь у травні 2022 року після тривалої блокади. За оцінками ООН, у місті знищено або пошкоджено майже 90% багатоповерхових житлових будинків та близько 60% приватних будинків.