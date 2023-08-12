Зникає 100 людей за тиждень: в окупованому Маріуполі звозять людей у катівні

У тимчасово окупованому Маріуполі посилився терор місцевого населення. Туди завезли нові підрозділи росгвардії та ФСБ. Все більше людей зникає. Не виключено, що їх привозять у катівні, що є просто в центрі міста.

З початку окупації Маріуполя зникло понад 10 тисяч цивільних. Доля більшості є невідомою. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу деталі про посилення терору у Маріуполі.

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Нові зачистки у місті

Окупанти посилили рейди та обшуки серед місцевого населення. Однією з причин є завезення до Маріуполя нових підрозділів росгвардії. Зокрема, вони потрібні для того, аби супроводжувати військові колони, що постійно рухаються через місто.

Невчасно так збіглось, що триває чергова ротація ФСБшників всередині міста. Ці "товарищі" вирішили довести своєму керівництву, як вони можуть боротись зі спротивом та проукраїнськими силами у Маріуполі,

– зазначив Петро Андрющенко.

Єдиною відмінністю від минулих разів зачисток є те, що раніше це відбувалось у мікрорайонах із багатоповерхівками. На сьогодні загарбники більше тероризують місцеве населення у приватних забудовах.

"За тиждень воно, думаю, спаде. Нічого такого екстра нового не було, десь раз на три місяці подібне відбувається. Але у нас, на жаль, продовжують зникати люди – щонайменше 100 людей на тиждень", – наголосив радник мера Маріуполя.

Коли чистки посилюються – це неодмінно означає, що зникатиме більша кількість людей. На жаль, наразі цьому протидіяти неможливо. Навіть за фото, де випадково може потрапити військова техніка, людину можуть відправити до катівні.

Петро Андрющенко про посилення терору у Маріуполі: дивитись відео

Люди просто зникають

Крім того, як поводитимуться з людиною залежить не від того, що саме вона вчинила чи від її поглядів. Здебільшого ключову роль відіграє те, які кати будуть з іншого боку.

Там вже просто реальні садисти. Можуть закатувати так, що людина підпише будь-що і ще й поїде в тюремне ув'язнення на 25 років за екстремістку діяльність,

– розповів Андрющенко.

В самому Маріуполі діє дві катівні: на території колишнього центрального райвідділку поліції та у приміщенні ФСБ у центральному районі. За потреби окупанти можуть вивозити людей у Донецьк, де їхній слід фактично зникає.

Є інформація, що і там українців довго не тримають. Їх, до слова, не саджають разом з українськими військовополоненими, аби цивільних не можна було знайти. Точних даних про те, куди їх відправляють та що з ними роблять – немає.

Через Маріуполь провозять техніку: що відомо