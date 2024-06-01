Маріуполь – це тюрма: що відбувається в окупованому місті зараз

Росіяни перетворили Маріуполь у концтабір, велику тюрму. Ворог побудував цілу систему, щоб стежити за місцевими мешканцями, тому маріупольці перебувають під тотальним контролем.

Загарбники перевіряють телефони навіть у маленьких дітей. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів 24 Каналу, що росіяни побудували так звані "освітні центри", які по суті є центрами пропаганди, для того, щоб стежити за маріупольцями.

До речі Це дуже небезпечно: які загрози несе залізниця та розбудова логістики агресора біля Маріуполя

Терор у Маріуполі посилюється

Крім того, людей перевіряють на блокпостах. Місцеві намагаються уникати цих блокпостів, бо якщо туди потрапляєш – або забирають досліджувати телефон, або вимагають хабар.

Йде тотальний контроль за місцевими мешканцями. Такі репресивні заходи посилюються постійно. Є навіть певні цілі програми з цього. Наприклад, так званих "освітян" постійно збирають, інструктують, що їм робити, як стежити за людьми. Тобто ці елементи терору присутні й посилюються,

– зазначив Забавін.

Водночас в Маріуполі не вщухає рух спротиву. Час від часу у місті зникають деякі ватажки російського терористичного угруповання. У декого згорають або вибухають автівки. Такий перманентний процес йде постійно.

З якою проблемою зіштовхнулися маріупольці

Росіяни мають логістичні проблеми – обмежений рух через Маріуполь, через що в окупованому місті ціни набагато вище, ніж, наприклад, на території Росії. Відповідно, багато людей вимушені їхати до країни-терористки за ліками. Місцеві діляться інформацією щодо цін – з такими цінами люди можуть лише виживати, адже неможливо нормально харчуватися чи приймати ліки проти хронічних захворювань.

"Маріуполь та інші тимчасово окуповані території в цьому плані потерпають від того, що цивільне населення, яке там проживає, має проблеми з забезпеченням, бо окупанти віддають перевагу в логістиці військовим потребам. А те, що стосується гуманітарних вантажів, харчових продуктів та іншого – другорядне питання для них, тому ціни через проблему логістичного сполучення дуже великі", – підкреслив Забавін.

Ситуація в Маріуполі: останні новини