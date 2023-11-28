Велика колона в нетиповому напрямку: в Маріуполі активізувався рух росіян

У тимчасово окупованому Маріуполі активізувалися російські окупаційні війська. Окупанти передислоковують солдатів на північ від Донецька в нетиповому напрямку.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко назвав 24 Каналу місто, куди рухаються російські колони. А також припустив, чи зможуть росіяни збудувати залізничне сполучення у Маріуполь до кінця 2023 року.

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Куди окупанти передислоковують солдатів

За словами Андрющенка, навіть попри складні погодні умови, росіяни перекидають військо на незвичний напрямок. Колони рухалися із району Запоріжжя через Маріуполь в бік Новоазовська. Найімовірніше, кінцева точка окупантів – Бахмут.

Достатньо велика колона. Окремий підрозділ у супроводі поліції. Тобто, це не "збірна солянка", відведена з лінії фронту. Відповідно, відбувається перекидання,

– пояснив радник мера Маріуполя.

Також останнім часом активізувалася ворожа авіація над Маріуполем та Маріупольським районом. Окупанти курсують за дивною траєкторією – роблять коло між Маріуполем та Бердянськом. Схоже, що росіяни займаються патрулюванням.

Яка ситуація з будівництвом залізниці

Як розповів Андрющенко, російські загарбники продовжують будувати нове залізничне сполучення із Маріуполем. Погодні умови та бойові дії у районі Вугледара створюють певні ризики для росіян. Окупантам залишилося декілька кілометрів, щоб врізатися з гілки Ростовської області в гілку Маріуполь – Волноваха. Припустимо, будівництво залізниці ворог завершить навесні 2024 року.

Андрющенко про передислокацію росіян на Маріупольському напрямку: дивитися відео

Також російські загарбники вже розпочали будівництво іншої залізничної гілки. Сполучення пролягатиме від Якимівки до Ростова через Бердянськ та Маріуполь.

Нарешті західні ЗМІ зрозуміли, що мовиться про дві різних гілки. Відстежувати на сьогодні дуже складно, тому що дуже щільно охороняється. З початку Авдіївського наступу сильно посилили всі контрпартизанські заходи, тому є певні проблеми з фіксацією на місці, але нам вдається дещо дізнаватися,

– наголосив Петро Андрющенко.

Припустимо, окупанти якнайшвидше хочуть збудувати дві нові залізничні гілки, аби убезпечитися на випадок, якщо Сили оборони України знищать Кримський міст.

Більше про ситуацію в Маріуполі

Раніше Петро Андрющенко розповідав, що росіяни дали опалення лише в 40% багатоповерхівок, а зовсім не опалюються близько 30% будинків. Маріупольцям залишається сподіватися на електричні обігрівачі, якщо блекаут не дістанеться міста.

Утім, 27 листопада негода дісталася до Маріуполя. У різних районах міста масові аварійні відключення, обірвані лінії електричних мереж, повалені дерева, профнастил та паркани. Крім того, штормовий вітер зірвав всю бутафорію ремонтів від росіян.

Росіяни в тимчасово окупованому Маріуполі почали проводити так звані "зачистки". Радник мера міста повідомив, що окупанти намагаються знайти представників українського підпілля.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк зауважив, що Кримський міст – приречений. Він також анонсував серію "сюрпризів" для росіян.