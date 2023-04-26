З'явилися нові масові поховання: Google оновив супутникові знімки окупованого Маріуполя

Маріуполь досі перебуває під тимчасовою окупацією російських загарбників. У місті знову знайшли нові масові поховання.

Google оновив карти по Маріуполю в GoogleMaps. На них можна побачити місто після ворожих обстрілів.

Важливо У Маріуполі окупанти затримали підлітків, які зберігали вдома прапор України

Нові масові поховання в Маріуполі

Судячи з історії руйнувань, фото зі супутника зроблено в різні дати після середини березня 2022 року. На оприлюднених знімках можна побачити, що з’явилися нові сектори масових поховань на Новотроїцькому кладовищі (Лівобережний цвинтар).

Сектори по розміру візуально більші за братські могили у селі Виноградне або селі Мангуш. Повертаючись в історію окупації, Новотроїцьке кладовище було достатньо довго зачинене та під контролем окупантів,

– розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

Кого саме там поховано та в який період – наразі невідомо. Вся істина буде встановлена остаточно після деокупації Маріуполя.

"Тому не знижуємо активності моніторингу та отримання інформації про злочини Росії в Маріуполі ані на хвилину. Допоки останнього злочинця окупантів не буде покарано. Лише так", – наголосив Андрющенко.

Масові поховання у Маріуполі / GoogleMaps

Ситуація у Маріуполі: останні новини