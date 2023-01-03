Маріуполь став великою базою росіян: звозять мобілізованих, багато техніки й системи ППО

Росія продовжує перекидати свої війська через окуповане українське узбережжя Азовського моря. Зокрема, у Маріуполь нещодавно завезли нову "партію" щойно мобілізованих росіян.

У Маріуполі залишається великий корпус російських військ, а багато техніки продовжує свій рух далі. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Куди Росія перекидує свою техніку

Найчастіше військова техніка росіян продовжує свій рух у напрямку Мелітополя та Бердянська. Напередодні Нового року росіяни тягнули туди танки й багато колісної та гусеничної техніки.

Рухалися колони по 50 одиниць по декілька разів на день. Та в останні дні бачимо, що знову поїхала техніка в напрямку півночі Донецької області,

– розповідає Петро Андрющенко.

У цьому разі мова про танки не йде. Передовсім це техніка, що має обслуговувати системи протиповітряної оборони C-300 та вантажівки з боєкомплектом.

Петро Андрющенко про розміщення росіян у Маріуполі: дивіться відео

Маріуполь – найбільша військово-логістична база

"І в нас нове поповнення. На базу підготовки мобілізованих у селищі Урзуф днями, вже цього року, приїхали нові мобілізовані. Це не ті росіяни, яких мобілізували ще раніше й десь тримали, готували, це "свіжі" люди, – підкреслив радник мера Маріуполя.

Він наголосив, що й надалі зростає корпус російських військ. Тривають маневрені перекидання з одного напрямку на інший, тому по Маріуполю це можна відслідкувати.

Бачимо, і серед міста вони порозселялися дуже щільно. Те, чого раніше не було. Бачимо, що й комбаніта Ілліча перетворено на військову базу,

– розповідає Петро Андрбщенко.

Також у Маріуполь стягнули системи ППО, щоб захистити його з трьох напрямків. Відтак місто перетворилося на найбільшу військово-логістичну базу росіян на Сході України.

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