"Маріуполь" планує проводити матчі Ліги Європи у власному місті

Футбольний клуб "Маріуполь" отримав право представляти Україну у Лізі Європи. Починатиме команда з матчів кваліфікації, а ігри планує проводити на власному стадіоні у Маріуполі".

Про це заявив віце-президент "Маріуполя" Андрій Санін у коментарі Tribuna.com.

"Ми дуже хочемо проводити матчі Ліги Європи у Маріуполі. І нам слід відповідати вимогам регламентних норм УЄФА. Це на матчі кваліфікаційного раунду і плей-офф кваліфікації", – заявив Санін.

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За словами керівника "Маріуполя", вони подали стадіон як місце для проведення матчів кваліфікації ліги Європи.

Пройде стадіон чи ні – не можу сказати. Але все, що від нас залежало, щоб Європа прийшла в Маріуполь, ми будемо робити. В іншому випадку це не правильно. Адже ми завели в наше місто великий український футбол, а потім «скласти лапки» і говорити, що великий європейський футбол до нас не прийде – це не красиво по відношенню до вболівальників і жителям міста,

– розповів Санін.

При цьому він додав, що розуміє, що матчі групового турніру Ліги Європи, якщо «Маріуполь» туди пройде, доведеться грати на іншому стадіоні. Адже стадіон «Іллічівець» не відповідатиме критеріям. На такий випадок керівництво клубу домовлялося із «Славутич Ареною» у Запоріжжі.

"Це недалеко від нас, попередню згоду було отримано як від керівництва стадіону, так і від "Зорі", щоб з ними не перетинатися по матчах. Плюс, це стадіон, як я знаю, зараз проходить процедуру акредитації. Там хлопці зробили те, чого не вистачало. Я сподіваюся, він успішно пройде атестацію і отримає права на Лігу Європи. Але кваліфікацію ми хотіли б грати в Маріуполі, а груповий етап розраховуємо проводити в Запоріжжі. Така наша позиція", – сказав Санін.

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Варто додати, що УЄФА може заборонити проводити матчі у Маріуполі через близькість лінії фронту.