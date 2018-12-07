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      "Шахтар" на виїзді розгромив "Маріуполь", Степаненко забив гол-красень: відеоогляд

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      Маріуполь - Шахтар: відео голів, огляд матчу
      Маріуполь – Шахтар відео голів / ФК "Шахтар"

      Відкривати останній тур чемпіонату у 2018 році випало матчем у Маріуполі, де місцева однойменна команда приймала лідера – донецький "Шахтар". Несподіванки не сталося – фаворит переміг.

      Маріуполь – Шахтар 0:3
      Голи: Степаненко, 62, Мораєс, 64, Марлос, 70

      "Шахтар" ще перших хвилин захопив ініціативу та взяв ворота господарів поля в облогу. 7 ударів по воротах, 56% володіння м’ячем ще у першому таймі. Та все безрезультатно. Пройти насичену оборону "гірникам" не вдавалося. Окрім того, надійно у воротах "Маріуполя" діяв Рустам Худжамов.

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      Тож за перший тайм найважливіша подія – це травма Дентіньо та вихід на заміну Марлоса. Гравець національної збірної України повернувся на поле через півтора місяця відсутності. Згодом це повернення він відзначить голом.

      Забити "Шахтарю" вдалося аж у другому таймі. При чому що три голи влетіли у ворота господарів поля з різницею у вісім хвилин. Чергова навала на ворота "Маріуполя", і м’яч відлетів до Тараса Степаненка. Півзахисник вирішив пробивати у падінні через себе, і зробив це доволі вдало – м’яч пролетів у дальній кут повз голкіпера. Вийшло і ефектно, і ефективно. Варто зазначити, що під час цього голу у штрафному майданчику "Маріуполя" перебувало аж вісім гравців азовської команди.

      А вже за дві хвилини рахунок став 0:2. Чергова атака, "Маріуполь" відбивається з усіх сил, та вибити м’яч якомога далі від власних воріт не вдається – Мораєс переправляє м’яч у ворота з відстані менше метра. Це 14-ий гол бразильця у 17-ти матчах УПЛ.

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      І саме Мораєс асистував, коли третій гол у матчі забивав Марлос.

      0:3 – "Шахтар" впевнено перемагає "Маріуполь" і залишається на першій сходинці турнірної таблиці. Саме у ролі зимового чемпіона "гірники" підуть не перерву. "Маріуполь" після цієї поразки може вилетіти з топ-6.

      Теги: Спорт Футбол УПЛ Шахтар ФК Маріуполь
      Джерело: 24 Канал
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