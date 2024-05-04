У Маріуполі 10 окупантів ліквідувалися через "загадкові" пасочки

У тимчасово окупованому Маріуполі 10 окупантів ліквідувалися через "загадкові" паски, ковбаски та сало. Партизани повідомили, що смак був "вбивчо" смачним.

У "Атеш" розповіли, що вони постійно фіксують переміщення військової техніки окупантів в окупованому Маріуполі. Змушені "мігрувати" загарбники через атаки ЗСУ ракетами ATACMS та величезні втрати.

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Що відомо про ліквідацію окупантів

Партизани повідомили, що їм відомі всі дані про поточне розташування практично кожного підрозділу та місць, куди росіяни перемістили різні види озброєнь, намагаючись сховати їх від неминучого знищення нашими військовими.

Так само, за останні дні, в Маріуполі загинуло 10 військових Росії у зв'язку з переданими "загадковими" пасочками, ковбасками та сальцем. Смак був не те, що б чудовим, а "вбивчо" смачним. Великдень дедалі ближче, а передач ще вистачає. Їжте на здоров'я!

– відзначили партизани.

Вони додали, що працюють разом з партизанами "Маріуполь. Спротив", щоб знищити окупантів та якнайшвидше повернути наші території.

Потужні вибухи в Маріуполі