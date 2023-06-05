У Маріуполі прогримів вибух в районі "Азовсталі": туди вирушила колона "швидких"

5 червня в районі заводу "Азовсталь" у Маріуполі пролунав потужний вибух. Ймовірно, до тимчасово окупованого міста знову завітала "бавовна".

За інформацією місцевих, після вибуху до заводу помчала колона "швидких". У пропагандистів поки "нічого не відбувається".

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У небі видно дим

Своєю чергою, радник мера міста Петро Андрющенко зауважив, що ворожа ППО працювала прямо з житлового масиву на правому березі річки Кальміус.

У небі над заводом видно хмару білого диму. Андрющенко також оприлюднив коментарі місцевих мешканців, які не на жарт перелякалися вибуху та пишуть про те, що "всюди чутно роботу ППО".

Посадовець пообіцяв оприлюднити деталі "бавовни" згодом.

У Маріуполі працює ворожа ППО / Фото "Маріуполь. Спротив"

"Бавовна" на окупованих територіях: останні новини