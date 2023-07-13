Вивозили поранених потайки: у Маріуполь прилетіло у казарму з кадирівцями

Окупантам слід нарешті затямити, що їм ніде в тилу не буде безпечно та спокійно. Так, напередодні прилетіло до Маріуполя. Кажуть, влучання було по казармі з кадирівськими найманцями.

За наявною інформацією, казарма кадирівців була розташована на території Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча. Розповів про це радник міського голови Петро Андрющенко.

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Кадирівців потайки везли у бік Донецька

Попередньо стало відомо, що поранених кадирівців потайки везли у напрямку Донецька. Андрющенко припустив, що це може свідчити про їхній важкий стан. Загалом деталі уточнюють.

Він також звернув увагу на російське медіасередовище. Згідно з тим, що пишуть у ньому, ураження можна порівняти з "Юр'ївською бавовною". Тоді її теж намагалися масовано маскувати під "роботу ППО". У випадку з прильотом у Маріуполі відбувається те ж саме.

Нагадаємо, що місяць тому пролунали вибухи на військових об'єктах Росії у Юр'ївці, що неподалік Маріуполя. Цікаво, що всіх колаборантів, які допомагали росіянам, заарештували. Такою є ціна зради.

Тим часом тривожно було для окупантів на Херсонщині. За наявною інформацією, вони обстріляли позиції своїх же земляків.

Росіяни бавляться у friendly fire

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму ютуб-каналі. За його словами, окупанти подумали, що на лівому березі ЗСУ. І саме тому почали відкривати вогонь. Правда, били вони по своїх.

Крики, вереск, лайка – поки не використали всі боєприпаси, російська артилерія не зупинилась. Опорник знищили повністю, перебили достатню кількість своєї піхоти,

– зазначив Жданов.

Слід розуміти, що артилерія Росії атакує ці райони безупинно. Тож влучання по своїх – не рідкість серед окупантів.

Олег Жданов додав, що у ворога спостерігаються проблеми зі зв'язком. Прямої комунікації між певними групами немає. Відтак, окупанти використовують спеціальну людину, яка передає повідомлення між ними. Через це виникає затримка інформації. Як наслідок – friendly fire.