Місто нескорених: у Маріуполі готують страйк у "день виборів", призначених Росією

Маріуполь перебуває під контролем ворога вже понад рік. Проте у місті активно працює рух спротиву, який нагадує окупантам, що їм там не раді.

Радник мера тимчасово окупованого Маріуполя повідомив, що у місті готують страйк. Це буде черговий вияв непокори окупантам.

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"Точка вибуху"

У Маріуполі, який поки контролює ворог, планують влаштувати протест. Дату обрали символічну: 10 вересня, тобто на день виборів у країні-агресорці.

Це може стати точкою вибуху незадоволенням окупації. Маріуполь. Місто Нескорених,

– мовиться в повідомленні.

Центральна виборча комісія Росії призначила на 10 вересня "вибори" на тимчасово окупованих територіях України. Їх держава-агресорка хоче провести на захоплених частинах Херсонської та Запорізької областей, а також на території псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР".



Крім цього, у цей день у Росії відбудуться вибори різного рівня. Зокрема, довиборами депутатів Держдуми, вибори голів кількох регіонів і депутатів законодавчих органів державної влади у частині суб'єктів.



У ЄС засудили наміри Росії провести вибори на окупованих територіях України. Там назвали це рішення порушенням міжнародного права.

Рух спротиву на окупованих територіях: останні новини