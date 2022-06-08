У Маріуполі катастрофічно бракує лікарів: окупанти "вмовляють" повернутись до роботи пенсіонерів

У тимчасово окупованому Маріуполі, окрім інших проблем, які спричинили росіяни, стався й медичний колапс. У місті катострофічно не вистачає лікарів.

Тож окупанти вже навіть почали "вмовляти" повернутись до роботи пенсіонерів, віком від 80 років. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Увага Корупція від окупантів: гауляйтер у Маріуполі розпродає злите дизпаливо та гуманітарку

Він зазначив, що бракує навіть терапевтів, не кажучи вже й про відсутність вузькопрофільних спеціалістів.

Радник міського голови оприлюднив список лікарів Маріупольської лікарні №3. Фактично, вона обслуговує зараз Центральний та Приморський райони, де наразі є не менш як 70 тисяч осіб.

Наочна демонстрація повного паралічу та колапсу медицини,

– сказав Андрющенко.

А маріупольцям, яким критично необхідна допомога, окупанти пропонують "почекати" або їхати в Донецьк самостійно. Тож радник мера наголосив, що при такому стані медицини будь-яка інфекційна хвороба перетворюється на смертельну епідемію.



Список лікарів / Фото Андрющенка

Останні новини з багатостраждального Маріуполя

Російські окупанти нещадно знищили Маріуполь. Тепер вони намагаються захопити та розграбувати все, що ще вціліло.

Сьогодні стало відомо, що місцевий маріупольський гауляйтер Іван Топузов (колишній селищний голова) увійшов в справжню колаборацію з окупантами. Він разом з окупантами забезпечує продаж вкраденого дизельного палива фермерам Маріупольського району і мешканцям Урзуфу. Його просто зливають з баків, а потім продають.

Маріупольці, яким вдалося вижити протягом кількох місяців нещадних бомбардувань та обстрілів, зараз годинами стоять під спекою у чергах за жалюгідною "допомогою" від Росії, а стабільного водопостачання у місті досі немає. Черги за жменькою продуктів щодня сягають від 1,5 до 2 тисяч людей.

Важливо – оперативна інформація про ситуацію на фронті на 105-й день повномасштабної війни: дивіться відео