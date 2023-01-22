На казармі окупантів у Маріуполі з’явився напис "Слава ЗСУ"
22 січня 2023, 10:04Читать новость на русском
Джерело:Петро Андрущенко
Місцеві жителі Маріуполя чинять супротив окупаційній владі. На стіні казарми загарбників з'явився патріотичний напис.
Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко. Він також поширив світлину з окупованого міста.
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Супротив маріупольців
У тимчасово захопленому Маріуполі на стіні казарми, де розташовуються російські військові, з’явився напис "Слава ЗСУ".
Кальміуський район. Стіна казарми росіян. Маріупольці нагадали, кого насправді чекає та кому вірить український Маріуполь,
– написав Андрущенко.
Напис у Маріуполі на стіні казарми окупантів / Фото з телеграму Андрущенка
Що відбувається в окупованому місті
- В тимчасово окупованому місті наразі перебуває понад 30 тисяч росіян. Загарбники готують біля міста оборонні лінії. Маріуполь наповнено не лише будівельниками з Росії, а й кадирівцями та бурятами.
- У сторону Донецька та Запоріжжя йдуть величезні ворожі колони, наповнені зброєю та мобілізованими.
- Наразі відомо про три величезні смуги оборони, які окупанти зводять за трьома напрямками. Зокрема, Запорізькому, Донецькому і Мелітопольському. Загарбники риють рови, встановлюють так звані "зуби дракони". За ними зводять нові будівлі.
- В Маріуполі окупаційна влада почала видавати ордери з укладанням договорів оренди на квартири маріупольців, які евакуювалися. "Задекларовані наміри щодо офіційного мародерства Росією стали реальністю", – зазначив радник міського голови Петро Андрющенко.
- 7 січня, з головної площі Маріуполя зник російський прапор. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, таким чином маріупольський спротив привітав Україну з Різдвом.
- Також нещодавно над Маріуполем просто у небі спалахнув російський літак. Також на вулицях міста помітили колону з двох систем ППО С-300, 10 тягачів, дві на вигляд цивільні вантажівки у супроводі поліції. Вони їхали в напрямку Маріуполь – Мангуш – Бердянський напрямок.