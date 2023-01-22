На казармі окупантів у Маріуполі з’явився напис "Слава ЗСУ"

Місцеві жителі Маріуполя чинять супротив окупаційній владі. На стіні казарми загарбників з'явився патріотичний напис.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко. Він також поширив світлину з окупованого міста.

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Супротив маріупольців

У тимчасово захопленому Маріуполі на стіні казарми, де розташовуються російські військові, з’явився напис "Слава ЗСУ".

Кальміуський район. Стіна казарми росіян. Маріупольці нагадали, кого насправді чекає та кому вірить український Маріуполь,

– написав Андрущенко.



Напис у Маріуполі на стіні казарми окупантів / Фото з телеграму Андрущенка

Що відбувається в окупованому місті