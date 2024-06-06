Відбувається щось страшне: Андрющенко розповів, як живе окупований Маріуполь

У Маріуполі коїться щось жахливе. Росіяни ніяк не боряться з проблемами в місті, й лише фарбують центральні вулиці.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що на вулицях Маріуполя просто смердить фекаліями. А ось 2 червня там пролунав потужний вибух.

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Каналізація та медицина

Андрющенко зазначив, що в місті відбувається щось страшне. Росіяни дочекались, щоб місцеві звикли до жаху, й уже їм було нормально й так. У Маріуполі величезні проблеми з водовідведенням. Резервуари заповнені, й вони виходять назовні, бо росіяни не знають елементарних законів фізики. Крім того, в місті величезні проблеми з медициною.

Медична система в повному колапсі. Ще гірше, ніж була. Досі, насправді, в усім відомій лікарні не працює ліфт, а там 9 поверхів. На 7 поверсі розташована травматологія. На 7 поверх на ношах несуть на сходах людей. Яка це може бути медицина, про що ще можна далі говорити. Суцільний обман відбувається,

- зауважив радник міського голови Маріуполя.

Проблеми з майном, екоцид і хвороби

За його словами, в Маріуполі масово зносять житло. При чому, ніхто не веде ніяких реєстрів, як саме люди постраждали, аби компенсувати збитки. Більше того, майно українців відбирають і воно переходить у власність ДНР. Крім того, в Маріуполі заборонили пляжний сезон, бо росіяни самі визнають, що купатись в Азовському морі й інших водоймах небезпечно через можливі епідемії.

"Холера можливо знову буде спалахувати. Узагалі невідомо, що ще може бути. Краще не буде. Як би яскраво вони не фарбували. Проблеми, які є в місті, вони не вирішуються. Усе погіршується. Світло вирубає систематично, хоч у них немає обстрілів, немає блекаутів, електрогенерація заходить з території Росії, й усе одно світла немає", – наголосив Андрющенко.

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