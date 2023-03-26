Маріуполь хоче додому: у місті Марії залунали українські пісні

Маріуполь – одне із міст, яке досі перебуває у ворожій окупації. Однак днями у місті знову лунала українська пісня. На всю вулицю грали "Чорнобривці".

Кадри від "Маріупольського спротиву" опублікував радник мера міста Петро Андрющенко. Чиновник зауважив, що Маріуполь в очікуванні повернення до України.

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"Чорнобривці" у Маріуполі

На опублікованих кадрах видно перехрестя Металургів та вулиці Блажевича. На вулиці багато людей, які ніби заклопотані своїми справами і лунає українська пісня "Черемшина".

Маріуполь повний ностальгією та очікуванням повернення додому. В Україну,

– підписав відео Петро Андрющенко.

"Чорнобривці" у Маріуполі: дивіться відео

Окупація Маріуполя

Маріуполь – одне з найбільших міст, яке окупантам вдалося захопити з початку повномасштабного вторгнення. У березні минулого року росіяни заблокували місто та знищували ракетами, авіаційними бомбами й артилерією. Зокрема ворог бомбардував лікарні й Драмтеатр під завалами якого загинули сотні людей.

Оборона Маріуполя тривала до травня. Наші воїни продовжували боротьбу на заводі "Азовсталь", який в останні тижні зазнавав надпотужних бомбардувань з боку загарбників.

У травні наші воїни отримали наказ скласти зброю та вийти з території заводу. Захисники "Азовсталі" потрапили у полон. Частину вдалося повернути, однак робота триває.

До вторгнення у Маріуполі проживало близько пів мільйона людей. Кількість загиблих унаслідок блокади та бомбардувань точно невідома, однак мова йде про десятки тисяч загиблих.