У Маріуполі морпіхи змогли вийти з оточення та з'єднатися з "Азовом", – ЗМІ

Морпіхи з підрозділу миколаївської 36-ї окремої бригади імені контрадмірала Белінського в результаті спецоперації змогли вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком "Азов".

Про це повідомляє видання "Преступности.НЕТ" із посиланням на одного з офіцерів бригади.

До теми Україна шукає рішення проблеми Маріуполя, але не може робити це публічно, – Подоляк

Він наголосив, що, незважаючи на складність спецоперації, її провели успішно.

Я не можу розповісти вам деталі, але можу сказати, що зараз ми з'єдналися з полком "Азов". Вийти вдалося декільком сотням морських піхотинців, зокрема й пораненим,

– розповів офіцер бригади.

Останні новини про Маріуполь: коротко

Зазначимо, що Маріуполь із 1 березня заблокований російськими військами, які створили в місті гуманітарну катастрофу і чинять геноцид. Поки деблокувати Маріуполь не вдається.

Раніше з’явилася інформація, що українське військове командування не зв’язувалося з бійцями “Азову” два тижні. Але головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що зв’язок командування з силами оборони в Маріуполі є.

Ввечері 11 квітня російські окупанти скинули на Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження. Заступника міністра оборони Ганна Маляр каже, що це могли бути фосфорні боєприпаси.

Наразі відомо, що у Маріуполі, який понад місяць перебуває у російській блокаді, загинули від 20 до 22 тисяч людей. Ці дані поки є лише попередніми. Також окупанти зруйнували 40% багатоповерхівок у місті, в яких жили 84 тисячі людей.

Важливо – на Маріуполь скинули отруту: це може бути хімічна зброя