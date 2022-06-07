У Маріуполі окупанти продовжують звозити тіла містян у приміщення супермаркетів, – Андрющенко

Після того, як російські окупанти безжально й десятками тисяч вбили жителів Маріуполя, їх навіть не можуть нормально поховати. Загарбники продовжують звозити тіла загиблих до приміщень місцевих супермаркетів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері телемарафону єдиних новин. 24 канал передає деталі.

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Окупанти звозять тіла маріупольців до супермаркетів

За словами Петра Андрющенка, окупанти почали "прибирати" тіла загиблих маріупольців з окремих місць, – звідти, де їх вдалося знайти. Втім відвозять вбитих не на кладовища, а у місцеві торговельні центри та приміщення супермаркетів.

Тіла, які знаходять містяни, звозять вантажівками в імпровізований "морг" біля торговельного центру "Метро". А там, де штаб "гуманітарної допомоги", тракторами звозять загиблих, яких можуть упізнати близькі,

– розповів радник мера Маріуполя.

Чиновник додав, що російські окупанти не можуть впоратися з кількістю загиблих маріупольців та навіть бодай поховати їх у братських могилах.

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Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що наразі 2 349 українських захисників Маріуполя, які героїчно обороняли місто, але зараз вимушено перебувають у полоні росіян, утримуються не у найкращих умовах . Втім посадовець переконує, що з ними – усе добре, вони живі та здорові, мають їжу та воду. Він додав, що Україна зараз робить усе від себе залежне, щоб повернути їх на підконтрольну нашій державі територію.

. Втім посадовець переконує, що з ними – усе добре, вони живі та здорові, мають їжу та воду. Він додав, що Україна зараз робить усе від себе залежне, щоб повернути їх на підконтрольну нашій державі територію. Тим часом російські окупанти, нещадно знищивши Маріуполь, тепер намагаються захопити все, що ще вціліло. Так, нещодавно вони захопили місцеві відділення Укрпошти й встигли навіть присвоїти їм російські поштові індекси.

й встигли навіть присвоїти їм російські поштові індекси. Маріупольці, яким вдалося вижити протягом кількох місяців нещадних бомбардувань та обстрілів, зараз годинами стоять під спекою у чергах за жалюгідною "допомогою" від Росії, а стабільного водопостачання у місті досі немає. Черги за жменькою продуктів щодня сягають від 1,5 до 2 тисяч людей.

від Росії, а стабільного водопостачання у місті досі немає. Черги за жменькою продуктів щодня сягають від 1,5 до 2 тисяч людей. При цьому окупанти нахабно "хазяйнують" у маріупольських школах – звідти вивозять усі підручники українською мовою. Натомість загарбники завозять свої, російські книги, а "розумні дошки" крадуть й переправляють у тимчасово окупований Донецьк.

– звідти вивозять усі підручники українською мовою. Натомість загарбники завозять свої, російські книги, а "розумні дошки" крадуть й переправляють у тимчасово окупований Донецьк. За останніми даними від Петра Андрющенка, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Маріуполі загинули близько 22 тисяч людей.

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