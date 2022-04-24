У Маріуполі окупанти вбили коригувальника обстрілу міста у січні 2015-го Валерія Кірсанова

Від ворожих снарядів не застрахований ніхто. Це яскраво доводить смерть Валерія Кірсанова, котрий коригував обстріли по Маріуполю. Тепер же він сам загинув від рук окупантів.

Як повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, російські снаряди знешкодили Валерія Кірсанова. Він ще у 2015 році коригував ворожі обстріли міста.

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Від в'язниці його врятував "закон Савченко"

Так, 24 січня 2015 року Валерій Кірсанов допоміг навести російські "Гради" на мікрорайон "Східний". Тодішній заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін наголосив, що Кірсанов винен у вбивстві 31 мирного мешканця міста.

Зазначимо, що у червні 2019 року його засудили до 9 років ув'язнення. Але покарання йому вдалося уникнути завдяки "закону Савченко".

Він передбачає, що один день попереднього ув'язнення рахуватимуть за два. Оскільки Кірсанова затримали у 2015 році, то згідно з "законом Савченко", свій термін ув'язнення він уже відбув.

Але майже через три роки його спіткала така лиха прикрість. Загинув Кірсанов від рук окупантів.

Яка хороша новина і дуже показова для всіх зрадників. Відплата чекає на кожного. Без варіантів,

– наголосив він.

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