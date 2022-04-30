У Маріуполі окупанти видають музейні монети з Гітлером за "трофеї від ЗСУ"

Окупанти вже використовують розграбовані музейні експонати як "трофеї". Вони створюють про них фейкові новини.

Російські пабліки масово поширили фото музейних монет з Гітлером. Писали, наче це "трофей", здобутий в бою у українськими військовими. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Важливо Росіяни вбили вдвічі більше маріупольців, ніж нацисти за 2 роки під час Другої світової війни

Це вкрадені музейні експонати

Ця медаль насправді є одним з експонатів Маріупольського краєзнавчого музею. Її вкрали разом з картинами Куїнджі та унікальною бібліотекою.

Чекаємо на появу "тачанки", кулемета "Максим" або німецької МР40 як доказ нацизму в Маріуполі,

– додав Андрющенко.

Нагадаємо, що російські окупанти вивезли всі цінні експонати з музеїв Маріуполя. Вони вкрали оригінали багатьох картин та унікальні ікони.

Де скіфське золото

У тимчасово окупованому Мелітополі загарбники захопили краєзнавчий музей, в якому зберігається скіфське золото.

Мер міста Іван Федоров розповів, що невідомо, куди росіяни його відвезли. Однак голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух спростував це. Він зазначив, що всі найцінніші речі вивезли з музеїв Запорізької області ще в березні 2022 року.

Дивіться також – Мер Маріуполя благає про допомогу: Немає їжі, майже немає води, ліків: