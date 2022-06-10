У Маріуполі окупанти живуть у розкішних номерах, а людей кидають навіть на їжу

Поки маріупольці не мають, що їсти та пити, окупанти живуть на широку ногу. Вони поселилися у місцевих пансіонатах біля моря.

Росіяни не видають мешканцям розбомбленого Маріуполя гуманітарну допомогу. Про це 24 канал повідомляє з посиланням на дані спецслужб.

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Окупанти бояться маріупольців і ходять лише з охороною

Продуктів та води критично не вистачає. Багато людей можуть отримати їжу фактично за рабську працю з розбирання завалів та поховання тіл загиблих,

– розповіли джерела.

Обіцяні гроші росіяни не виплачують. Ба більше, подекуди вони навіть кидають місцевих з оплатою їжею.

Попри і так жахливу ситуацію та відсутність їжі, окупаційні війська планують видавати гуманітарну допомогу лише людям з інвалідністю.

Водночас російські чиновники поселилися в хороших умовах у Мелекіному на базах відпочинку "Чайка"та "Троянда". Сидячи в комфорті та з усіма благами цивілізації, вони займаються "керівництвом з відновлення" міста.

У "Троянді" російську "комісію" охороняють посилені загони окупантів. У Маріуполь загарбники їздити бояться, тому вилазки роблять виключно з охороною.

Вони бояться людей, яким розбомбили місто,

– наголосили в спецслужбі.

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Останні новини про ситуацію в окупованому Маріуполі

Зранку 10 червня розвідка Великої Британії попередила про те, що Маріуполю загрожує великий спалах холери. Інфекції досить просто поширитися, адже вулиці міста завалені трупами, які розкладаються на сонці, водопостачання і каналізації немає, а у дворах багатоповерхівок лежать гори сміття та відходів, які не вивозили ще з початку повномасштабної війни.

Російські окупанти заявили, що закривають місто на карантин. Водночас у Ростові-на-Дону вони відкривають інфекційні відділення, щоб лікувати заражених російських солдатів. Про маріупольців, ясна річ, держава-агресорка не думає.

Загарбники вже почали видавати пенсіонерам зарплати в рублях. Військові привезли в місто цілу купу російської готівки, яка практично нічого не варта.

Багато маріупольців досі живуть у підвалах, адже їхні домівки зруйновані. Підвал – єдине місце, де вони можуть заночувати.

Особливо вражає цинізм проросійських бойовиків з квазіреспубліки в Донецьку. Вони радіють, що змогли вивезти з розбомбленого Маріуполя тролейбуси європейського типу, вцілілі дитячі майданчики та сучасну медичну техніку. При цьому жорстоко додають, що маріупольцям ці блага тепер "не потрібні", а от так званих "днрівців" чекають "великі зміни".

До теми дивіться відео про те, що окупанти в Маріуполі остаточно відмовилися від пошуку загиблих: