Уже підчищають колаборантів: хто зараз "керує" Маріуполем

Маріуполь поступово перетворюється на максимально кримінальне місто. Там панує злочинність, адже владу здобувають російські кримінальні авторитети.

Таку думку 24 Каналу висловив депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, значивши, що зараз найбільшу сферу впливу у Маріуполі має пітерський клан. Місцеві колаборанти, які були там при владі та стали послідовниками Дениса Пушиліна – самопроголошеного глави ДНР, перейшли під протекторат злочинців із Росії.

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Влада у Маріуполі

Дмитро Забавін зауважив, що навіть місцевий криміналітет Маріуполя програв боротьбу за будь-які сфери впливу російським бандам.

Більшу частину всіх (фінансових – 24 Канал) потоків там контролює пітерський клан. Рамзан Кадиров та його посіпаки ж контролюють частину коштів із розкрадання заводу імені Ілліча,

– сказав депутат.

Він пояснив, що кадирівці ріжуть на брухт все, що залишилось від цього заводу. Вивозять та розпродують це.

Важливо! ​Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко повідомив, що колаборанти ще з 2022 року розпочали розкрадати завод "Азовелектросталь". Збитки від дій поплічників Дениса Пушиліна оцінюються у понад 6,5 мільйонів доларів.

У Маріуполі також триває боротьба за українське зерно між пітерським кланом та посіпаками Рамзана Кадирова. Утримання влади у місті для них є лише сферою заробітку.

Загальним кураторством над усіма (у Маріуполі – 24 Канал) займається віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін. Він дедалі частіше приїжджає на окуповані території, щоб забирати "відкати" від будівництв,

– зауважив Дмитро Забавін.

Він також додав, що деяких місцевих колаборантів самі окупанти почали нібито брати на хабарях, тобто почали підчищати, щоб мати повну сферу впливу у своїх руках.