У Маріуполі партизани знеструмили базу російської армії

У тимчасово окупованому Маріуполі сили українського спротиву знешкодили трансформаторні установки. Ті забезпечували базу окупантів електрикою.

Ураження сталося в районі між ЖМР 23 та селом Старий Крим. На кадрах з місця видно хмари чорного диму.

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Вогняний український спротив

Як зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, вогняний спротив супроводжувався яскравими спецефектами. Так чиновник назвав хмари чорного диму. Крім того, у результаті в окупантів підвищився рівень тривожності.

Також Андрющенко опублікував кадри яскравої "бавовни".

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В Маріуполі окупанти також і самоліквідуються

Раніше Андрющенко розповідав, що кадирівці вирішили поїхати на "Азовсталь", щоб порізати метал. Щоправда, незламний завод досі залишається замінованим – такі подарунки окупантам залишили наші захисники.

У підсумку повернулися звідти не всі. Один з них підірвався на міні на території заводу. Інші вижили.

Додамо, що сили українського спротиву ліквідували в Маріуполі 36 окупантів протягом кількох місяців.