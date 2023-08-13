"Казарми вже нема": партизани підіпалили базу окупантів у Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі партизани ліквідували базу російських загарбників. Втрати ворога вражають.

Казарми окупантів вже нема. Окрім того, мінус три машини, а щонайменше десяток загарбників відправили у шпиталь.

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У Маріуполі знищили ворожу базу

Зауважимо, що телеграм-каналі "Маріуполь. Спротив" о 12:19 оприлюднив кадри з місця подій.

Мінус база. Коли "бавовна" приходить не з повітря,

– підписали фото.

У Маріуполі знищили базу окупантів / Фото "Маріуполь. Спротив"

Уже незабаром радник міського голови Петро Андрющенко повідомив, що в Маріуполі ліквідували базу окупантів шляхом підпалу. Зауважив, це файне завершення тижня.

БУ-ГА-ГА. Якби так швидко тушили будинки як бази. Десяток в шпиталь мінімум. Три машини назавжди. Казарми вже нема. Файно,

– підкреслили партизани.

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Партизани знищили ворожу базу / Фото "Маріуполь. Спротив"

Зауважимо, близько 15 години радник міського голови оприлюднив нові фото. Зазначив, що "взагалі нічого не відбувалось", просто "трохи тривожності".

У Маріуполі "тривожно" / Фото з телеграму Андрющенка

В окупантів "палає" / Фото з телеграму Андрющенка

Партизани отруїли російських офіцерів