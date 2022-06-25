У Маріуполі погіршилася ситуація з їжею, по місту величезні черги, – Андрющенко

Маріуполь продовжує страждати від російської окупації. Ворог абсолютно не турбується про мирних людей, які змушені виживати у неймовірно скрутних умовах.

Російські окупанти продовжують "господарювати" у Маріуполі та тероризувати мирних людей. Вони не здатні забезпечити навіть базові потреби людей, що може мати катастрофічні наслідки вже найближчим часом.

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Брак їжі та шалені черги

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, гуманітарна ситуація в місті не покращується та залишається далеко за позначкою гуманітарної катастрофи. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

Ситуація з питною водою залишається дуже складною. Увесь Лівобережний район практично відрізаний від водопостачання, жодного централізованого водопостачання немає. Завезення води відбувається в середньому один раз на тиждень, її кількості людям не вистачає.

Також дуже погіршилася ситуація з їжею. Скорочується як кількість гуманітарної допомоги, так і перелік тих людей, які можуть її отримати. Черги в точках із гуманітарною допомогою – тисячні. Чотири вантажівки, які привіз Червоний Хрест, розібрали за годину. Зрозуміло, всім їжі не вистачило,

– розповів Андрющенко.

Попри катастрофічну гуманітарну ситуацію росіяни вкидають великі сили та ресурси на пропаганду, яка намагається переконати людей, що "все добре", і "це їх так врятували". Також вони почали не лише закликати людей залишатися в Маріуполі, а й просять повертатися тих, кому вдалося втекти з гетто, яке вони там влаштували. Таким чином вони хочуть отримати трудовий ресурс, адже більшість населення міста – непрацездатне.

Окрім того, у Маріуполі з кожним днем погіршується епідеміологічна ситуація, хоча росіяни не проводять абсолютно ніяких заходів з її покращення та заявляють, що в них "все під контролем".

Ситуація в Маріуполі: останні новини

У Маріуполі через відповідальність окупантів вже кілька днів горить законсервоване сміттєзвалище. Росіяни не мають потужностей для того, щоб впоратися з вогнем. Отруйний смог накрив велику частину міста.

Загарбники почали готуватися до контрнаступу ЗСУ та будують укріплення. Також вони почали переганяти свою техніку в напрямку Запоріжжя.

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