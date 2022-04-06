В Маріуполі продовжуються запеклі бої та російські авіаудари, – Міноборони Великої Британії
6 квітня 2022 , 08:51Читать новость на русском
Джерело:Міноборони Великої Британії
Російські окупати тримають Маріуполь в облозі вже понад місяць. В оточеному місті тривають запеклі бої, агресор продовжує завдавати авіаударів.
Ситуація в Маріуполі й надалі кричуща. Мирні люди не мають ні світла, ні води, ні зв'язку. Харчів теж не залишилось.
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Росіяни готують масштабну провокацію у Маріуполі
СБУ попередила, що росіяни готують масштабну фальсифікацію. Вони мають намір зібрати в одному місці тіла маріупольців, яких вони ж і вбили.
Будуть цинічно брехати, що це – "масові жертви українських військ".
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