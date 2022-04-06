В Маріуполі продовжуються запеклі бої та російські авіаудари, – Міноборони Великої Британії

Російські окупати тримають Маріуполь в облозі вже понад місяць. В оточеному місті тривають запеклі бої, агресор продовжує завдавати авіаударів.

Ситуація в Маріуполі й надалі кричуща. Мирні люди не мають ні світла, ні води, ні зв'язку. Харчів теж не залишилось.

Важливо Те, що ми можемо побачити у Маріуполі, перекриє Бучу в 100 разів, – Арестович

Росіяни готують масштабну провокацію у Маріуполі

СБУ попередила, що росіяни готують масштабну фальсифікацію. Вони мають намір зібрати в одному місці тіла маріупольців, яких вони ж і вбили.

Будуть цинічно брехати, що це – "масові жертви українських військ".

Важливо – Окупанти знищили місто: як виглядає Маріуполь зараз: