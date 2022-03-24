У Маріуполі росіяни брешуть, що Запоріжжя не приймає біженців, і треба їхати в Росію

Російські загарбники в Маріуполі в гучномовець брешуть, що Запоріжжя не приймає вимушених переселенців. Тому людям нібито потрібно їхати в Росію.

В тимчасово окупованому Маріуполі 24 лютого вулицями їздить машина російських окупантів. У гучномовець загарбники поширюють дезінформацію.

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Окупанти брешуть маріупольцям, що Запоріжжя їх не прийматиме

Росіяни оголошують, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в Росію, а також що Одесу вже взяли,

– розповіли в міськраді.

Окрім того, у Нікольському загарбники наголошують, що єдина можливість евакуації – автобусами в Ростов, а Україна їх нібито кинула напризволяще.

Українська влада Маріуполя наголошує, що все це є свідомою дезінформацією окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни.

Наразі триває евакуація в Запоріжжя, де чекають кожного маріупольця. Окрім того, евакуація з Нікольського також в процесі, якби складно вона не йшла.

Україна своїх не кидає та робитиме все, аби жоден маріуполець не залишився заручником в лапах ворога.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що жителів Лівобережного району Маріуполя окупанти почали масово вивозити на територію Росії. Загарбники змушують людей сідати в автобуси та відбирають у них документи. Вивезених людей спершу доставляють у так звані "фільтраційні табори". А тоді перерозподіляють по різних віддалених містах Росії.

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