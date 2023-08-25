Демонтовано 465 будинків, – Андрющенко пояснив, що росіяни роблять з інфраструктурою Маріуполя

У Маріуполі ворог нещадно нищить інфраструктуру міста. Руйнує найяскравіші площі, житлові будинки та загалом всю культурну спадщину маріупольців.

Окупанти змогли відбудувати малу частину із загальної кількості зруйнованого житла маріупольців, про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він також додав, що при намаганні щось "відбудувати" росіяни намагаються заробити якомога більше грошей.

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Окупанти не відбудували й половини зруйнованого житла

Інфраструктура та окупований Маріуполь – слова антоніми. Окупанти лише обіцяють повернути місто у довоєнний стан. Так, казали, що завод "Азовсталь" перебудують у великий технопарк або ж збиратимуть тут трамвайні вагони. Росіяни обіцяли, що запустять трамваї по місту, але запустили лише стан колій, що ті заросли травою.

Площа Кірова – центр Маріуполя, тут окупанти зруйнували майже все. З початку повномасштабного вторгнення противник цілив сюди "Точками-У".

У місті вже демонтовано 465 будинків. Якщо говорити про квартири – в середньому 33,5 тисячі квартир,

– зауважив радник мера Маріуполя.

Єдине, що збудували росіяни – триповерхові будиночки. Загальна кількість відбудованих квартир – 4600, це близько 10% від того, що зруйнували окупанти.

Петро Андрющенко розповів про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео

Окупанти закінчили спорудження будинків, яке йтиме на заміну зруйнованому житлу маріупольцям. І зараз росіяни почали будувати іпотеку. Завдяки іпотечному будівництву, яке гарантує бюджет Росії, окупанти зможуть заробити чималі гроші.

Про відбудову Будинку з годинником

Загарбники знищили відомий у Маріуполі Будинок з годинником – це світовий спадок культури, тут розташовувалась студія всесвітньо відомого художника-монументаліста, мозаїчника Віктора Арнаутова. Росіяни казали, що відбудують такий самий чотириповерховий будинок, а тепер, ймовірно, будуватимуть дев'ятиповерховий.

Будівництво коштом російського бюджету вартуватиме 10 мільйонів доларів США. Інтереси забудовників цілком очевидні. Вони тягнуться до Кремля й пробують вкрасти якомога більше. А коли щось піде не за "планом", скажуть, що буцім "ЗСУ повернулися й ми тут ні до чого".

Ми ж розуміємо, що 10 мільйонів доларів США просто опиняться в когось у кишені. Але це ще більше наближає нашу перемогу,

– підкреслив Андрющенко.

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