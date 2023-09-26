У Маріуполі російському політику прилетіло в голову монтуванням

Російський політик Ніколай Ішков вже покатався. Він приїхав у тимчасово окупований Маріуполь, де отримав монтуванням по голові.

Відомо, що російський громадянин родом з Курська. Тож інформацію про інцидент повідомили місцеві телеграм-канали, пише 24 Канал.

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Що відомо про інцидент з російським політиком

Росіянам постійно не щастить в Україні. Цей раз не став винятком для Ішкова. Відомо, що йому в Маріуполі пробили голову монтуванням.

Миколу Ішкова госпіталізовано, а нападників затримано,

– заявили пропагандисти.

Щоправда, вони не пояснили, ким були нападники та чому Ішкову прилетіло по голові. Хоча відомо, що він у 2022 році балотувався у міські депутати Курська від партії "Справєдлівая Расія", проте зняв свою кандидатуру,

Деякі телеграм-канали зазначили, що Ішков нібито "активіст з Курська". За їхніми даними, у нього струс мозку. Ба більше, пишуть, що нападники насправді не затримані.

Проте сам Ішков заявив, що нібито знає, хто на нього напав. Зокрема, мовиться про "ждунів", які чекають на повернення Маріуполя під контроль України". Саме так він назвав людей, які хочуть жити на своїй землі та у своїй державі, а не під окупантами.

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