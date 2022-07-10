"МЧСники" знаходять тіла під завалами, але витягувати відмовляються, – радник мера Маріуполя

Російські окупанти у Маріуполя намагаються потрохи розгрібати наслідки своїх же руйнівних дій. Під завалами досі знаходять тіла мирних жителів.

Однак й тут росіяни проявили усю свою цинічність – вони відмовляються витягувати їхні тіла. Про це 24 каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андющенко.

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Завали розбираються, але це не пов'язано з діставанням тіл загиблих. Якщо "МЧСники" знаходять їх під завалами, витягувати відмовляються, залишають їх як є,

– зазначив він.

І додав, що незрозуміло до кінця, хто має цим займатись.

Однак на лівобережному районі поновили ексгумації тіл, додав мер міста. Тим самим росіяни хочуть перекинути свої злочини на українських військових та звинуватити наших захисників.

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У місті росіяни та колаборанти масово викрадають автомобілі, які вціліли під час бомбардування. При цьому вартість машини не має значення: крадуть, як дешеві, так і дорогі автівки.

У Маріуполі цього року опалювальний сезон неможливий, адже всі комунікації зруйновані. Українська влада закликає місцевих жителів виїжджати.

Так звана окупаційна "влада" нарешті визнала, що водопостачання в Маріуполі відновити не можуть. На будівництво нових комунікацій підуть роки.

Тим часом у знищеному росіянами Маріуполі тривають роботи з "наведення ладу" задля картинки для російських пропагандистів. Щоправда, у їх ході росіяни зазнають втрат. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про те, що під час розмінування газопроводу у Маріуполі російські сапери успішно самоліквідовуються.