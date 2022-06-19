У Маріуполі школярі зірвали російський прапор і викинули

Опір маріупольців попри шалений тиск продовжується. Боротися з окупантами наважуються навіть школярі.

Російські окупанти знищили Маріуполь та перетворили його на гетто. Втім, навіть в таких складних умовах місцеве населення чинить спротив загарбникам.

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Спротив окупантам від маріупольських школярів

Російські окупанти зробили усе для того, щоб ситуація у Маріуполі була на межі катастрофи. У місті немає їжі та води, є велика біда з медикаментами, тіла вбитих ними українців росіяни кидають під сонце на вулиці та навіть викидають на сміттєзвалища.

Навколо міста розташовані "фільтраційні табори". Виїзд можливий лише у бік Росії, та й то лише тим, хто пройде "фільтрацію". Доля українців, які не пройшли "фільтрації", наразі невідома. Також відомо про примусову депортацію українців у Росію.

Втім, навіть попри це маріупольці вірять, що в місто повернеться Україна, а хоробрі ЗСУ покарають ворога за усі його злочини.

Майбутню поразку росіян у війні розуміють навіть школярі. Вони зірвали російський прапор, викинули його та нагадали усім, що окуповані території – це Україна.

Відео героїчного школяра з Маріуполя, який зірвав та викинув російський прапор (обережно, на відео присутня нецензурна лексика, хлопець зі зрозумілих причин не стримує своїх емоцій щодо прапора окупантів)

Хлопець у безпеці

В окупантів дуже сильно "пригоріло" від хороброго вчину молодого українця. Вони почали погрожувати йому розправою та уроками "денацифікації".

Але нічого в росіян не вийде. Тимофій, відомий серед молоді Маріуполя скейтер, вже давно не в місті, тож нічого йому зробити росіяни не зможуть.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях: останні новини

Мешканці Мелітополя розповіли про злочини російських окупантів. Зокрема, відомо про масові викрадення людей, особливо активно вони викрадали тих, хто чинив спротив у не хотів визнавати Мелітополь територією Росії. Грошей та роботи у місті немає, усі супермаркети росіяни закрили. Також вони погрожували мирному населенню розстрілами.

На Запоріжжі російські окупанти взялися грабувати місцевих фермерів. Зараз вони придумали "схему", через яку крадуть третину врожаю українців. Вони ввели "жовті перепустки", які віддають лише за третину врожаю.

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