У Маріуполі школярі зірвали російський прапор і викинули
Джерело:телеграм Андрющенко Time
Опір маріупольців попри шалений тиск продовжується. Боротися з окупантами наважуються навіть школярі.
Російські окупанти знищили Маріуполь та перетворили його на гетто. Втім, навіть в таких складних умовах місцеве населення чинить спротив загарбникам.
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Спротив окупантам від маріупольських школярів
Російські окупанти зробили усе для того, щоб ситуація у Маріуполі була на межі катастрофи. У місті немає їжі та води, є велика біда з медикаментами, тіла вбитих ними українців росіяни кидають під сонце на вулиці та навіть викидають на сміттєзвалища.
Навколо міста розташовані "фільтраційні табори". Виїзд можливий лише у бік Росії, та й то лише тим, хто пройде "фільтрацію". Доля українців, які не пройшли "фільтрації", наразі невідома. Також відомо про примусову депортацію українців у Росію.
Втім, навіть попри це маріупольці вірять, що в місто повернеться Україна, а хоробрі ЗСУ покарають ворога за усі його злочини.
Майбутню поразку росіян у війні розуміють навіть школярі. Вони зірвали російський прапор, викинули його та нагадали усім, що окуповані території – це Україна.
Відео героїчного школяра з Маріуполя, який зірвав та викинув російський прапор (обережно, на відео присутня нецензурна лексика, хлопець зі зрозумілих причин не стримує своїх емоцій щодо прапора окупантів)
Хлопець у безпеці
В окупантів дуже сильно "пригоріло" від хороброго вчину молодого українця. Вони почали погрожувати йому розправою та уроками "денацифікації".
Але нічого в росіян не вийде. Тимофій, відомий серед молоді Маріуполя скейтер, вже давно не в місті, тож нічого йому зробити росіяни не зможуть.
Ситуація на тимчасово окупованих територіях: останні новини
- Мешканці Мелітополя розповіли про злочини російських окупантів. Зокрема, відомо про масові викрадення людей, особливо активно вони викрадали тих, хто чинив спротив у не хотів визнавати Мелітополь територією Росії. Грошей та роботи у місті немає, усі супермаркети росіяни закрили. Також вони погрожували мирному населенню розстрілами.
- На Запоріжжі російські окупанти взялися грабувати місцевих фермерів. Зараз вони придумали "схему", через яку крадуть третину врожаю українців. Вони ввели "жовті перепустки", які віддають лише за третину врожаю.
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