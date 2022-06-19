У Маріуполі школярі зірвали російський прапор і викинули

19 червня 2022 , 21:16
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Джерело:

телеграм Андрющенко Time

Опір маріупольців попри шалений тиск продовжується. Боротися з окупантами наважуються навіть школярі.

Російські окупанти знищили Маріуполь та перетворили його на гетто. Втім, навіть в таких складних умовах місцеве населення чинить спротив загарбникам.

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Спротив окупантам від маріупольських школярів

Російські окупанти зробили усе для того, щоб ситуація у Маріуполі була на межі катастрофи. У місті немає їжі та води, є велика біда з медикаментами, тіла вбитих ними українців росіяни кидають під сонце на вулиці та навіть викидають на сміттєзвалища.

Навколо міста розташовані "фільтраційні табори". Виїзд можливий лише у бік Росії, та й то лише тим, хто пройде "фільтрацію". Доля українців, які не пройшли "фільтрації", наразі невідома. Також відомо про примусову депортацію українців у Росію.

Втім, навіть попри це маріупольці вірять, що в місто повернеться Україна, а хоробрі ЗСУ покарають ворога за усі його злочини.

Майбутню поразку росіян у війні розуміють навіть школярі. Вони зірвали російський прапор, викинули його та нагадали усім, що окуповані території – це Україна.

Відео героїчного школяра з Маріуполя, який зірвав та викинув російський прапор (обережно, на відео присутня нецензурна лексика, хлопець зі зрозумілих причин не стримує своїх емоцій щодо прапора окупантів)

Хлопець у безпеці

В окупантів дуже сильно "пригоріло" від хороброго вчину молодого українця. Вони почали погрожувати йому розправою та уроками "денацифікації".

Але нічого в росіян не вийде. Тимофій, відомий серед молоді Маріуполя скейтер, вже давно не в місті, тож нічого йому зробити росіяни не зможуть.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях: останні новини

  • Мешканці Мелітополя розповіли про злочини російських окупантів. Зокрема, відомо про масові викрадення людей, особливо активно вони викрадали тих, хто чинив спротив у не хотів визнавати Мелітополь територією Росії. Грошей та роботи у місті немає, усі супермаркети росіяни закрили. Також вони погрожували мирному населенню розстрілами.
  • На Запоріжжі російські окупанти взялися грабувати місцевих фермерів. Зараз вони придумали "схему", через яку крадуть третину врожаю українців. Вони ввели "жовті перепустки", які віддають лише за третину врожаю.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська