У Маріуполі снаряд влучив у школу

ДСНС повідомила, що у Маріуполі близько 19:20 25 лютого снаряд влучив у будівлю школи №48. На щастя, людей у приміщенні не було.

Пресслужба ДСНС повідомила, що у Маріуполі снаряд також влучив у багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Постраждали 3 людей.

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Зробити фотодокази цієї чергової брехні про те, що ворог не стріляє по цивільним, на жаль, можливості не було. Дуже вже важкі умови для роботи саме на тій позиції,

– заявили у ДСНС.

До гасіння пожежі залучили 4 людей та 1 одиницю техніки.

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