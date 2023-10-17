"Безумовно хороші новини": у Маріуполі – мор окупантів

Незламні маріупольці продовжують показувати ворогу, що у нього немає жодних шансів у тимчасово захопленому місті. Петро Андрющенко повідомив, що зараз твориться окремий героїчний епос Маріуполя.

Петро Андрющенко повідомив, що на концерт до Кобзона вирушили 26 окупантів. Окрім того, відомо, що на лікарняному ліжку у реанімації опинилися 15 загарбників.

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За словами Андрющенка, маріупольський спротив ліквідував упродовж літа та двох місяців осені 40 окупантів. Їх відправили до Кобзона різними шляхами.

Безумовно хороші новини. Пишаюсь нашими маріупольцями. Вони дійсно роблять дива в окупації. Окремий героїчний епос Маріуполя. Незламного та Нескореного,

– заявив Андрющенко.

Втрати окупантів – головне

Станом на 17 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 289 430 російських окупантів. Окрім того, ворогу "мінуснули" чимало зброї та техніки. Зокрема, вдалося знищити майже 5 тисяч танків та майже 7 тисяч артилерійських систем.

Також життя ворогів забирає "бавовна". Тепер її стане ще більше, оскільки Україна отримала ракети ATACMS. Їх вже успішно випробували.

Ворог не має жодного майбутнього на тимчасово окупованих територіях України. Всі населені пункти звільнять. Зокрема, незламний Маріуполь.