У Маріуполі відбувся замах на гауляйтера іващенка, і це лише початок, – Андрющенко
Джерело:телеграм Петра Андрющенка
У Маріуполі відбувся замах на гауляйтера костянтина іващенка. Окупантів попереджають, що це – лише початок.
Новину повідомив Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя. Він зауважив, що цього разу замах був не дуже вдалим. Водночас для гауляйтерів, які вже розчаровані своїм вибором, це – лише початок.
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В Маріуполі відбувся замах на гауляйтера іващенко. На жаль, поки не дуже вдало. Але, це лише початок. Ну що, мерзота! Досі смішно від "відплата вже тут"? Далі буде,
– заявив Андрющенко.
Деталі замаху
За даними росЗМІ замах вчинили при в'їзді до зоопарку. Там заклали вибухівку. Коли колаборант прибув на місце події, пролунав вибух. івщенко нібито не постраждав.
Гауляйтер гура – помер
- віталій гура – гауляйтер Нової Каховки – помер після вчиненого на нього замаху. Журналіст Денис Казанський заявив, що окупанти намагалися врятувати гауляйтера. Однак він таки помер дорогою до тимчасово окупованого Криму.
- За даними росЗМІ, у гуру могли стріляти з пістолета Макарова. Замах на колаборанта вчинили у його будинку.