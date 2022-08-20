У Маріуполі відбувся замах на гауляйтера іващенка, і це лише початок, – Андрющенко

У Маріуполі відбувся замах на гауляйтера костянтина іващенка. Окупантів попереджають, що це – лише початок.

Новину повідомив Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя. Він зауважив, що цього разу замах був не дуже вдалим. Водночас для гауляйтерів, які вже розчаровані своїм вибором, це – лише початок.

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В Маріуполі відбувся замах на гауляйтера іващенко. На жаль, поки не дуже вдало. Але, це лише початок. Ну що, мерзота! Досі смішно від "відплата вже тут"? Далі буде,

– заявив Андрющенко.

Деталі замаху

За даними росЗМІ замах вчинили при в'їзді до зоопарку. Там заклали вибухівку. Коли колаборант прибув на місце події, пролунав вибух. івщенко нібито не постраждав.

Гауляйтер гура – помер