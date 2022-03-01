У Маріуполі на житловий будинок впала ракета
1 березня 2022 , 15:32Читать новость на русском
На житловий будинок в Маріуполі впала ракета. На щастя, вона не розірвалась.
Мешканцям міста вдалося зафіксувати наслідки ракетного обстрілу. Відповідними відеоматеріалами у своєму телеграм-каналі поділився Андрій Цаплієнко.
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На житловий будинок впала ракета: що відомо
Повідомляється, що ракета не розірвалась. Постраждалих внаслідок атаки немає.
У Маріуполі на житловий будинок впала ракета: дивіться відео з місця подій
Раніше міський голова Маріуполя розповів, що ситуація у місті складна, ворог 5 днів гатить з усіх можливих видів зброї по місту.
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