Маріупольську міську лікарню очолює місцевий депутат з чималими статками, – Устінова

Народний депутат міськради від "Опозиційного блоку" Володимир Жигіль є головним лікарем Маріупольської міської лікарні №4, а також в його декларації вказано 600 тисяч заощаджень готівкою.

Про це у своєму відеоблозі "(Без)коштовна медицина" розповіла членкиня правління "Центру протидії корупції" Олександра Устінова.

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За її словами, у власності депутатської сім’ї приватний будинок на майже 300 квадратів, офіс, квартира і декілька авто.

Вас не здивує вже, що дружина працює в лікарні, якою керує чоловік. Вона отримує трохи менш як 7 тисяч гривень на місяць, чоловік близько 35. Однак це не завадило їм відкласти готівкою за минулий рік треть мільйона гривень, – зазначила Устінова.

Олександра Устінова додала, що в минулій декларації Володимир Жигіль вказав 300 тисяч заощаджень в готівці, а в новій вже 600. За що подружжя жило цілий рік і утримувало величезний будинок та дві машини не зрозуміло, якщо майже все відкладалося в "заначку".

Відео повного випуску відеоблогу Олександри Устінової "(Без)коштовна медицина" за 31 травня 2018