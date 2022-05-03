Маріупольці чекають у Бердянську на евакуацію, але росіяни зривають її, – Бойченко

Жителі Маріуполя чекають на евакуацію у Бердянську. Однак, російські окупанти зривають її обстрілами. Люди уже два тижні не можуть виїхати.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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На жаль, сьогодні право, кому евакуйовуватись, кому жити, а кому вмирати привласнив собі Путін. Тільки він особисто приймає рішення щодо початку евакуації,

– зазначив Бойченко.

За його словами, українська сторона очікувала, що сьогодні таки відбудеться евакуація біля Бердянська – виїхати намагаються 2 тисячі маріупольців, які змогли добратись до Бердянська.

Вони 2 тижні чекають на цю евакуацію, але російські війська не дають змоги вивезти людей до підконтрольної області Україні, до Запоріжжя,

– додав Вадим Бойченко.

До слова, ті 100 людей, яких вдалось евакуювати з "Азовсталі" теж наразі не добрались до Запоріжжя. За даними Бойченка, колона рухається у сторону області, евакуація триває, а тому інформацію повідомляють обмежено.